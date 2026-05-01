AGTBRASIL-DF participa dos 99 anos dos Carabineros de Chile

No dia 27 de abril de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, representada pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco e Minuzzi, participou da celebração do 99º aniversário dos Carabineros de Chile. O evento aconteceu na Embaixada do Chile, em Brasília.

O Coronel Ricardo Ramírez Calfil, Agregado Policial dos Carabineros no Brasil, recebeu a comitiva. Além disso, participaram da recepção o Sargento 1º Jaime Salinas Toro e o Cabo 1º Juan Ayala Aliaga.

Presença internacional e integração

O evento reuniu adidos policiais e militares de vários países, como México, Suíça, Japão, Equador, Peru e Colômbia. Além disso, representantes de instituições brasileiras marcaram presença. Entre elas, estavam a Polícia Mi

litar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Assim, o encontro fortaleceu a integração entre forças de segurança. Além disso, ampliou o diálogo internacional entre as instituições.

Homenagem e cooperação institucional

Durante a cerimônia, os organizadores exibiram um vídeo institucional sobre os Carabineros de Chile. O material apresentou a história da corporação e destacou seu profissionalismo. Também evidenciou sua atuação na garantia da ordem e da segurança pública.

Além disso, os participantes reforçaram a importância da cooperação com as forças de segurança do Distrito Federal, incluindo o Detran-DF. Dessa forma, o evento valorizou o trabalho conjunto na área de segurança pública.

Por fim, a AGTBRASIL-DF e o SINATRAN-DF parabenizam os Carabineros de Chile pelo 99º aniversário. A entidade reconhece a relevância da corporação para a sociedade chilena.

Nota institucional

No dia 29 de abril de 2026, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, abriu a 13ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Segurança Pública (CNSP/SENASP/MJSP).

Durante o evento, o Ministro cumprimentou o presidente da AGTBRASIL, Agente Antônio Coelho (PB), e o diretor regional, Agente Vellasco (DF). Além disso, ele informou que receberá a diretoria nacional da entidade. O objetivo será discutir as demandas institucionais junto ao MJSP.