Pontão Voar realiza formação gratuita com Rafael Siqueira voltada à criação de figurinos para o carnaval e festas populares

O Pontão Popular e Periférico Voar segue com inscrições abertas até sexta-feira, 15 de maio, para a Oficina Carnavalesca: Adereços e Indumentárias, que será realizada na sexta-feira, 15, e sábado, 16 de maio, das 13h às 18h, na sede do Instituto Voar Cultural (SMA Conjunto K Lote 05, na entrada do Pró-DF, Gama). A atividade será conduzida por Rafael Siqueira, produtor cultural, carnavalesco, coreógrafo e figurinista. Inscrições pelo link https://wx67yuj.short.gy/my- link Informações pelo Instagram @pontaovoar

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e integra as ações da Política Nacional de Cultura Viva, por meio de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e o Ministério da Cultura.

Segundo o coordenador-geral do projeto, Jairo Mendonça, esta oficina reforça o caráter coletivo e criativo das festas populares.

“O carnaval é um espaço de invenção coletiva. Quando a gente trabalha figurino e adereços, está falando de identidade, de presença, de como cada pessoa ocupa esse espaço. A oficina traz essa dimensão prática, mas também cultural, de pertencimento e expressão”, afirma Jairo.

Oficina Carnavalesca: Adereços e Indumentárias – A oficina propõe desenvolver a criatividade na criação de figurinos para momentos festivos como carnaval, festas juninas e celebrações populares. Os participantes irão trabalhar na construção de adereços e estruturas a partir de técnicas acessíveis, utilizando materiais como arame galvanizado, fita isolante e TNT como forro. Durante os encontros, serão desenvolvidas peças como asas, cabeças cenográficas, ombreiras e elementos estruturais para fantasias, explorando volumes, formas e composição visual. A proposta também inclui a customização de roupas comuns, como biquínis, sungas, shorts e bodies, ampliando as possibilidades de criação com base em materiais simples e soluções criativas. – A oficina propõe desenvolver a criatividade na criação de figurinos para momentos festivos como carnaval, festas juninas e celebrações populares. Os participantes irão trabalhar na construção de adereços e estruturas a partir de técnicas acessíveis, utilizando materiais como arame galvanizado, fita isolante e TNT como forro. Durante os encontros, serão desenvolvidas peças como asas, cabeças cenográficas, ombreiras e elementos estruturais para fantasias, explorando volumes, formas e composição visual. A proposta também inclui a customização de roupas comuns, como biquínis, sungas, shorts e bodies, ampliando as possibilidades de criação com base em materiais simples e soluções criativas. Professor – Rafael Siqueira atua como produtor de eventos culturais, mestre-sala, carnavalesco, coreógrafo, estilista e figurinista . Foi mestre-sala da escola de samba Bola Preta de Sobradinho e atua como carnavalesco da Mocidade do Gama, além de desenvolver trabalhos em criação de figurinos e produção cultural voltados ao universo do carnaval. Oficinas – As atividades do curso de indumentária e cultura popular acontecem sempre aos sábados, no Instituto Voar Cultural, entre março e maio de 2026. Ao todo, são 60 horas de formação prática, distribuídas em seis módulos conduzidos por diferentes mestres e criadores da cultura popular. Cada oficina é realizada em dois encontros consecutivos, com foco em vivência, experimentação e troca de saberes entre artistas e comunidade. O curso é gratuito, aberto ao público e não exige pré-requisitos. Conselho Gestor do Pontão Popular e Periférico Voar

A gestão do projeto é compartilhada por um Conselho Gestor, formado por Pontos de Cultura da rede de atuação do Pontão, garantindo participação coletiva e articulação em rede. Integram o Conselho Gestor: Ciarticum, Menino de Ceilândia, Instituto Voar Cultural, Invenção Brasileira e Mamulengo Sem Fronteiras. A gestão do projeto é compartilhada por um Conselho Gestor, formado por Pontos de Cultura da rede de atuação do Pontão, garantindo participação coletiva e articulação em rede. Integram o Conselho Gestor: Ciarticum, Menino de Ceilândia, Instituto Voar Cultural, Invenção Brasileira e Mamulengo Sem Fronteiras. O Conselho atua no planejamento, acompanhamento, mobilização, articulação em rede e avaliação das ações do Pontão. Próxima e última oficina 29 e 30 de maio OFICINA DE ESTANDARTE NA CULTURA POPULAR

Professor: AGUINALDO ALGODÃO Serviço:

O quê: Oficina Carnavalesca: Adereços e Indumentárias com Rafael Siqueira

Quando: sexta e sábado, 15 e 16 de maio, das 13h às 18h

Onde: Instituto Voar Cultural (SMA Conjunto K Lote 05 – entrada do Pró-DF – Gama)

Inscrições até: 15 de maio – pelo link https://wx67yuj.short. gy/my-link

Informações: Instagram @pontaovoar O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva. O quê:Quando:Onde:Informações: Instagram @pontaovoar