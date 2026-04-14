AGTBRASIL amplia cooperação em visita à Embaixada de Israel

No dia 30 de março de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, composta pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, realizou uma visita institucional à Embaixada de Israel, em Brasília.

O Capitão do Exército Israelense e Chefe da Segurança da Embaixada, Idan Asulin, recebeu a comitiva e conduziu o encontro.

Apresentação institucional dos agentes

Durante a reunião, os representantes apresentaram o trabalho desenvolvido pelos Agentes de Trânsito no Brasil. Além disso, destacaram a competência legal da categoria, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define sua atuação como Polícia de Trânsito.

Eles também explicaram as áreas de atuação no Distrito Federal. Dessa forma, o encontro ampliou o entendimento sobre o papel estratégico dos agentes na segurança viária e na organização do tráfego.

Atuação nacional da AGTBRASIL

Em seguida, os participantes apresentaram as ações desenvolvidas pela AGTBRASIL em todo o país. Assim, a entidade reforçou seu papel na valorização profissional e na articulação institucional.

Cooperação e próximos passos

A reunião também abriu espaço para discutir novas iniciativas conjuntas. Entre elas, os participantes destacaram a possibilidade de cursos, treinamentos e intercâmbios internacionais.

Por fim, o encontro fortaleceu a cooperação internacional e ampliou as perspectivas de qualificação dos Agentes de Trânsito. Dessa maneira, a AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da categoria.