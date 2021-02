Águas Lindas de Goiás, pioneira na valorização dos profissionais de comunicação

O Secretário de Comunicação da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, Sr. Marcos Alexandre, atendendo a um pedido do Prefeito eleito Dr. Lucas, que tem como compromisso de campanha valorizar todos os profissionais de comunicação, emitiu no último dia 27 de janeiro de 2021, a Portaria Nº 01/2021 que trata do Manual de Diretrizes para Regulamentação dos veículos de comunicação. O Prefeito da cidade, Dr. Lucas, no seu primeiro mês de mandato tem se destacado pelo cumprimento dos princípios da Administração Pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência de seus atos e decisões sobre todas as mudanças positivas para o município de Águas Lindas de Goiás e buscando sempre a eficiência dos veículos de comunicação.

Valorização do Profissional de Comunicação

Dentre os projetos previstos para 2021, foi criado uma assessoria especial para proporcionar um atendimento personalizado aos profissionais que necessitem de orientação jurídica, contábil para regularização de suas empresas, emissão de notas fiscais com certificado digital, emissão de certidões, e relatórios de audiência. Todos os profissionais serão convidados para os cursos de atualização sobre marketing digital, redes sociais, comunicação eficaz, crimes digitais e combate à fake news. Até o final de 2021 teremos muitas oficinas e palestras para capacitar e atualizar os profissionais com o que existe de mais moderno no mercado de comunicação.

“Na minha gestão na Secretaria de Comunicação o nosso principal objetivo será sempre a valorização e a profissionalização de todos os veículos de comunicação, desde blogs, jornais impressos até rádios, a todos aqueles que estão a serviço da comunidade e com compromisso com a seriedade, levando sempre a informação de forma imparcial. Informou Marcos Alexandre Secretário de Comunicação.

Pioneirismo na regularização dos Blogs em Goiás

A Gestão do Município de Águas Lindas de Goiás entra para a história do Goiás sendo o primeiro município a padronizar os veículos de comunicação, proporcionando a valorização de todos os profissionais que diariamente se dedicam a levar as notícias do município em tempo real, essa padronização está servindo de modelo para todos os municípios do entorno que buscam trabalhar de forma legal e transparente.

Leia a portaria, clique no link abaixo

*Com informações do Jornal Destak News Brasília – 01/02/2021