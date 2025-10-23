O Grupo Bagagem Cia de Bonecos, um dos mais tradicionais coletivos de teatro do Distrito Federal, está em festa! Celebrando 42 anos de trajetória, a companhia promove uma série de apresentações gratuitas do espetáculo “Circo Mulambo”, dentro da programação do Projeto Gama Cultural 2025. As sessões acontecem de 23 de outubro a 19 de novembro, sempre às 9h30 e 14h30, na Praça da Quadra 40, Setor Central do Gama, com entrada franca e classificação livre.

Um espetáculo que celebra o circo e o teatro popular

Em cartaz desde 1994, “Circo Mulambo” presta uma homenagem divertida e poética aos pequenos circos de pano de roda que percorrem o interior do Brasil, levando alegria e encanto às comunidades. A história acompanha uma trupe mambembe que, ao avistar o público, decide montar seu espetáculo. Mas nem tudo sai como o esperado — um fiscal surge para tentar impedir o show, desencadeando uma série de situações hilárias.

Com humor, improviso e poesia, o espetáculo encanta crianças e adultos, reafirmando o compromisso do Bagagem com o teatro popular e a formação de novas plateias.

“O ‘Circo Mulambo’ é uma celebração à cultura brasileira, aos artistas que fazem arte com simplicidade e paixão, e à resistência do teatro de bonecos”, destaca Airton Masciano, um dos fundadores do grupo.

Tradição e inovação em quatro décadas de estrada

Fundado no Gama, o Bagagem Cia de Bonecos é referência em teatro de animação e já se apresentou em diversos estados do Brasil e no exterior. A companhia é conhecida por unir arte, educação e inclusão social, levando o teatro a praças, escolas e comunidades.

O grupo utiliza diferentes técnicas de manipulação de bonecos — como marrote, vara, luva, marionetes e manipulação direta —, proporcionando uma experiência visual rica e envolvente para o público.

Ficha técnica

Gênero: Teatro de Bonecos

Texto: Airton Masciano

Elenco: Airton Masciano, Eudes Leão, Arthur Costa e Heitor Nascimento

Bonecos: O grupo

Fotos: Kacau Machado

O projeto conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e integra as ações do Gama Cultural 2025, iniciativa que fortalece a identidade e a produção artística local, valorizando o talento e a diversidade cultural da cidade.

Local: Praça da Quadra 40, Setor Central do Gama

Período: 23 de outubro a 19 de novembro de 2025

Horários: 9h30 e 14h30

Classificação: Livre

Entrada: Franca

Leda Carneiro – Gestora do Grupo

Telefone/WhatsApp: (61) 3556-6606