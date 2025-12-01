    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Em Macaé, diante de mais de 8 mil pessoas e representantes de 14 estados e 53 municípios, a Banda Musical Luiz Antônio Fermiano elevou o nome do Gama e do Distrito Federal ao conquistar o título nacional.

    A Banda Musical Luiz Antônio Fermiano, do Centro de Ensino Fundamental 11, localizado no Setor Sul do Gama, brilhou no XXXII Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado no último sábado (29), em Macaé (RJ). O grupo garantiu o 1º lugar na categoria Banda Musical de Marcha Infantil, superando delegações de todo o país e reafirmando a força da musicalização escolar no Distrito Federal.

    O evento reuniu músicos de 14 estados, 53 municípios e atraiu um público superior a 8 mil pessoas, que acompanharam de perto a performance impecável da banda gamense — a grande campeã nacional.

    Além do título principal, a Banda Luiz Antônio Fermiano também se destacou nas subcategorias Banda de Música, Banda de Concerto e Pelotão de Bandeiras, ampliando ainda mais o reconhecimento do CEF 11 como uma das instituições mais fortes do país no cenário de bandas escolares.

    Os resultados do campeonato são anunciados no mesmo dia das apresentações. A programação continua neste domingo (30) com as categorias seniores, das quais o CEF 11 não participa.

    A direção da escola informou ainda que avalia a participação em uma apresentação internacional no Chile, que está em fase de análise. Mais informações deverão ser divulgadas em breve nos canais oficiais da instituição, incluindo o perfil no Instagram.

    A diretora do CEF 11, Leila Rodrigues, comemorou o resultado e destacou a importância do projeto musical da escola:

    “Competimos com os melhores do país e estamos levando três troféus para nossa escola, no Gama. Estamos orgulhosos com este título, que confirma a força do nosso projeto de musicalização com a banda do CEF 11. Agora, nosso próximo desafio é a preparação para o Campeonato Sul-Americano de Bandas e Fanfarras. Não teríamos chegado até aqui sem o apoio dos nossos parceiros. Destaco o secretário de Educação do DF, Isaías Aparecido, e o coordenador da Coordenação Regional de Ensino do Gama, professor Dalvani Zimmermann, fundamentais para esta conquista em Macaé.”

    O feito coloca o Gama em destaque nacional e reforça a relevância dos projetos educacionais que transformam a vida de crianças e jovens por meio da arte e da disciplina musical.

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

