    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    O grupo do CEF 11 venceu o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras e assegurou vaga na competição sul-americana.

    A Banda Musical Luiz Antônio Fermiano, do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 11 do Gama, brilhou no XXXII Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado no último sábado (29), em Macaé, no Rio de Janeiro (RJ). O grupo garantiu o primeiro lugar na categoria Banda Musical de Marcha Infantil, superando delegações de todo o país.

    O evento reuniu músicos de 14 estados e 53 municípios, atraindo um público superior a 8 mil pessoas, que acompanhou de perto a performance da banda gamense — a grande campeã nacional.

    Além do título principal, a Banda Luiz Antônio Fermiano se destacou nas subcategorias Banda de Música, Banda de Concerto e Pelotão de Bandeiras, ampliando ainda mais o reconhecimento do CEF 11 como uma das instituições de maior destaque do país no cenário de bandas escolares.

    Projeto de musicalização transforma estudantes

    A banda é fruto do projeto musical do CEF 11, iniciado em 1999 pelo então diretor Luiz Antônio Fermiano — que empresta seu nome ao grupo. O que começou como uma fanfarra, apenas com percussão, evoluiu ao longo dos anos para uma banda musical completa, atualmente com cerca de 65 integrantes.

    Todos os estudantes do 6º ao 9º ano passam por um período de musicalização no contraturno escolar. Nessa etapa, aprendem história da música, leitura de partituras e iniciam os estudos com flauta doce. Posteriormente, cada aluno escolhe o instrumento que deseja tocar e pode integrar a banda. O projeto desperta tanto entusiasmo que ex-alunos, já no ensino médio, retornam à escola para continuar participando das atividades musicais.

    Parceiros fundamentais para a conquista

    A diretora do CEF 11, Leila Rodrigues dos Santos, celebrou o resultado e destacou o apoio institucional recebido. “Competimos com os melhores do país e estamos levando três troféus para nossa escola. Estamos muito orgulhosos com este título, que confirmou a força do nosso projeto”, afirmou.

    Leila ressaltou ainda o papel de parceiros essenciais para a participação no campeonato. “Não teríamos chegado até aqui sem o apoio do secretário-executivo de Educação do DF, Isaías Aparecido, que nos incentivou durante todo o ano, inclusive na aquisição dos novos uniformes da banda. O coordenador regional de ensino do Gama, professor Dalvani Zimmermann, também foi fundamental para esta conquista”, declarou a diretora.

    Próximo desafio: Sul-Americano

    Com a pontuação obtida no nacional, a banda já está classificada para o Campeonato Sul-Americano de Bandas e Fanfarras. O local da competição ainda está sendo definido entre Chile e Argentina, mas a escola já trabalha na preparação para esse novo desafio internacional.

    “É um projeto que deu certo e continua dando certo. Temos muito orgulho desse resultado, fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio das famílias que confiam na escola”

    Leila Rodrigues, diretora do CEF 11

    “É um projeto que deu certo e continua dando certo. Temos muito orgulho desse resultado, fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio das famílias que confiam na escola”, concluiu Leila Rodrigues.

    Os resultados do campeonato foram anunciados no mesmo dia das apresentações. A programação continuou no domingo (30) com as categorias seniores, das quais o CEF 11 não participa.

    O feito colocou o Gama em destaque nacionalmente e reforça a relevância da educação musical como ferramenta de transformação social, formação integral e disciplina para crianças e jovens da rede pública de ensino.

    *Com informações da Secretaria de Educação (SEEDF)

     

  • Lucas Lieggio

    Editor Jornalista nº. DRT nº 8259 - DF, Multimídia e Social Media.

    Related Posts

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística
    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Evento gratuito reúne atrações locais e nacionais no Espaço Voar Cultural até 16 de novembro A Feira Cultural do Gama continua movimentando a cidade com shows, teatro, poesia e muita…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil
    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Durante a visita, o secretário de Governo do DF, José Humberto, se reuniu com o líder comunitário Antônio Formiga e moradores da Quadra 30, que reivindicam a construção de um…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama