Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

Sarau organizado por jovens do Incentiva DF mobiliza a comunidade do Gama Sul em uma noite de cultura, pertencimento e consciência racial.

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Gama Sul realizou, nesta quarta-feira (3), o Sarau Luzes Negras, organizado por jovens participantes do programa Incentiva DF atendidos na unidade. O evento reuniu adolescentes e seus familiares para debater temas sobre a importância da igualdade racial, como fortalecer a autonomia e estreitar os vínculos familiares. A unidade é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que contou com a exposição de artes Luzes Negras, apresentação musical, roda de conversa acerca do tema consciência negra e equidade racial, além do momento do lanche e do sarau cultural.

“O tema da igualdade racial foi desenvolvido dando visibilidade às personalidades negras que produzem algum tipo de arte, ressignificando estereótipos que sustentam leituras racistas”, explica a chefe do Cecon Gama Sul, Flávia Mendes. Segundo ela, o evento representa o protagonismo juvenil, já que os jovens organizaram desde os convites e telas até a programação e execução.

O sarau foi organizado pelos jovens participantes do programa Incentiva DF atendidos na Cecon Gama Sul pelos educadores sociais Laércio Niculao, Suzana Guimarães e Thiago Andrade.

Para o adolescente Alejandro Antônio Coutinho, de 15 anos, participante do Incentiva DF, a experiência foi transformadora. “Gosto muito de participar do programa, tem sido muito bom pra mim, tenho refletido e aprendido muito. Foi muito importante para a nossa turma abordar o tema da consciência negra e organizar o Sarau Luzes Negras porque conseguimos expressar e exaltar a beleza da cultura negra por meio da nossa arte e debater sobre a representatividade negra e diversidade em todas as áreas da sociedade”, ressaltou. “Este encontro reforça nosso compromisso com políticas públicas que promovam igualdade racial, autonomia e participação social. É inspirador ver a dedicação dos adolescentes e perceber que iniciativas como essa ecoam muito além do evento: fortalecem vínculos, ampliam perspectivas e reafirmam o poder da cultura como instrumento de mudança”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. O evento reforça a importância dos serviços continuados da Assistência Social, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o acompanhamento familiar e os benefícios sociais (segurança alimentar e de renda) ofertados pelo programa. O trabalho visa fortalecer os vínculos familiares e incentivar o desenvolvimento de habilidades e competências individuais. *Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF)