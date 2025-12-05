    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Sarau organizado por jovens do Incentiva DF mobiliza a comunidade do Gama Sul em uma noite de cultura, pertencimento e consciência racial.

    O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Gama Sul realizou, nesta quarta-feira (3), o Sarau Luzes Negras, organizado por jovens participantes do programa Incentiva DF atendidos na unidade. O evento reuniu adolescentes e seus familiares para debater temas sobre a importância da igualdade racial, como fortalecer a autonomia e estreitar os vínculos familiares. A unidade é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

    Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que contou com a exposição de artes Luzes Negras, apresentação musical, roda de conversa acerca do tema consciência negra e equidade racial, além do momento do lanche e do sarau cultural.

    “O tema da igualdade racial foi desenvolvido dando visibilidade às personalidades negras que produzem algum tipo de arte, ressignificando estereótipos que sustentam leituras racistas”, explica a chefe do Cecon Gama Sul, Flávia Mendes. Segundo ela, o evento representa o protagonismo juvenil, já que os jovens organizaram desde os convites e telas até a programação e execução.

    O sarau foi organizado pelos jovens participantes do programa Incentiva DF atendidos na Cecon Gama Sul pelos educadores sociais Laércio Niculao, Suzana Guimarães e Thiago Andrade.

    Para o adolescente Alejandro Antônio Coutinho, de 15 anos, participante do Incentiva DF, a experiência foi transformadora. “Gosto muito de participar do programa, tem sido muito bom pra mim, tenho refletido e aprendido muito. Foi muito importante para a nossa turma abordar o tema da consciência negra e organizar o Sarau Luzes Negras porque conseguimos expressar e exaltar a beleza da cultura negra por meio da nossa arte e debater sobre a representatividade negra e diversidade em todas as áreas da sociedade”, ressaltou.

    “Este encontro reforça nosso compromisso com políticas públicas que promovam igualdade racial, autonomia e participação social. É inspirador ver a dedicação dos adolescentes e perceber que iniciativas como essa ecoam muito além do evento: fortalecem vínculos, ampliam perspectivas e reafirmam o poder da cultura como instrumento de mudança”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

    O evento reforça a importância dos serviços continuados da Assistência Social, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o acompanhamento familiar e os benefícios sociais (segurança alimentar e de renda) ofertados pelo programa. O trabalho visa fortalecer os vínculos familiares e incentivar o desenvolvimento de habilidades e competências individuais.

    *Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF)

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

    Related Posts

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF
    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Em reunião ordinária, Condisp e Ministério Público consolidam cooperação Representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) participaram, nesta quarta-feira (3),…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras
    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Em Macaé, diante de mais de 8 mil pessoas e representantes de 14 estados e 53 municípios, a Banda Musical Luiz Antônio Fermiano elevou o nome do Gama e do…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama