Na noite desta segunda-feira (17/3), uma situação de revolta e desespero tomou conta da Ala Pediátrica do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Uma mulher, com um bebê no colo, se irritou com a longa espera por atendimento e protagonizou uma confusão generalizada dentro da unidade de saúde.

Segundo vídeos que circula nas redes sociais, a mãe perdeu o controle após horas aguardando socorro médico para o filho um bebê, que estava debilitado e apresentava sinais de fraqueza. A situação teria se agravado com o desespero da mulher ao ver o quadro da criança piorar sem qualquer previsão de atendimento.

Em contato com o Portal Gama Cidadão, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que não recebeu chamados oficiais para atender à ocorrência dentro do hospital.

Fizemos contato com a presidente do Conselho Regional de Saúde de Santa Maria, Denise Bastos, que informou ao Portal Gama Cidadão que irá averiguar junto à gestão do hospital os últimos acontecimentos envolvendo a confusão na Ala Pediátrica do HRSM. Segundo Denise, o Conselho está atento às demandas da população e vai buscar esclarecimentos sobre o caso para cobrar as devidas providências.

Por meio de nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração do HRSM, confirmou que apura o ocorrido. A direção da unidade também reforçou que vai analisar as imagens das câmeras de segurança e ouvir os envolvidos para entender o que motivou o tumulto e se houve falha no atendimento.

A situação reacende o debate sobre o caos enfrentado pela população nas unidades de saúde do Distrito Federal, principalmente em Santa Maria, onde pacientes e familiares denunciam diariamente a falta de médicos, demora nos atendimentos, escassez de materiais básicos e superlotação.

O Portal Gama Cidadão seguirá acompanhando o caso e trará novas informações assim que o Iges-DF concluir a apuração.

