Cavalo de Troia: Empresa fundada por esposa de Noblat comanda comunicação do MEC e Cidadania e foi responsável pelo discurso que derrubou Alvim

Por Oswaldo Eustáquio

Está matéria saiu originalmente em: Agora Paraná.

O núcleo de jornalismo investigativo do Agora Paraná descobriu um serviço de contra inteligência dentro dos prédios do governo federal que tem repassado informações sigilosas a membros da imprensa brasileira com viés de esquerda como como um cavalo de Troia, que vem à tona por meio do jornalismo investigativo.

Era meio dia e dezessete do dia 15 de Janeiro. Algumas horas antecediam o fatídico vídeo que resultou na queda de Alvim. Ele lê uma mensagem em seu celular. Era Vitória, assistente da jornalista Mônica Bérgamo da Folha de São Paulo. Alvim ficou pasmo e bradou: “como a Mônica já está sabendo dessa informação? Falei isso a portas fechadas com três assessores”.

Outros secretários de áreas ligadas à cidadania, que tem o banco de dados do Bolsa Família, chegaram a desconfiar que haviam escutas em suas salas, pois informações vazadas para a imprensa de reuniões sigilosas eram um mistério perseguido por servidores. O trágico vídeo de Alvim, realizado pela empresa fundada pela esposa de Noblat, serviu ao menos para trazer luz a algo que estava escondido.

Às vésperas de sua queda, Alvim descobrira que estava sendo traído. Com exclusividade, o Agora Paraná trouxe à tona a Agência responsável pela edição do texto, do video e trilha sonora do vídeo de Alvim. A empresa Informe Comunicação, fundada por Rebeca Scatrut, esposa do jornalista da Revista Veja, Ricardo Noblat, forte crítico do Presidente Jair Bolsonaro.

A empresa tem um contrato de R$13.480.660,67 por ano, prorrogável por 48 meses, podendo chegar a R$67 milhões em sua vigência, apenas na Cidadania. Com este valor a empresa colocou 20 funcionários à disposição no Ministério e dois na Secretaria de Cultura. Os tentáculos da empresa fundada pela esposa Noblat também alcançam o Ministério da Educação, local que vazou informações que resultaram na queda só ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Além dos Ministérios, a empresa atende também autarquias e conselhos ligados ao Governo Bolsonaro e já manteve contratos com a Caixa Econômica Federal.

Outros Ministérios e setores do Governo são atendidos pela empresa através de TEDs realizados por outros Ministérios à Cidadania para utilizar serviços de filmagem, press release, edição e outros serviços de comunicação. Dessa forma, a empresa abraça boa parte do Governo com seus tentáculos, recebendo informações sigilosas, antecipadamente, pois, de um modo geral, há o tempo de edição e aprovação do material.

Em 2002, a empresa de Rebeca era uma pequena assessoria de imprensa, mas a partir do primeiro ano do Governo Lula, começou a administrar contratos milionários do Governo e está ainda hoje, por licitações e prorrogações realizadas no Governo Temer, que tiveram que ser efetivadas em 2019, como no caso do contrato 003/2019 debaixo do guarda-chuva do Ministério da Cidadania.

A reportagem, questionou a assessoria de Comunicação do Ministério pedindo respostas sobre essas questões e o jornalista Oswaldo Eustáquio, que assina esta coluna, e descobriu que o e-mail: imprensa@cidadania.gov.br é de responsabilidade não de um servidor de carreira ou de confiança do Governo, mas de um jornalista contratado pela Informe Comunicação. Ou seja, a comunicação do Ministério que cuida do Bolsa-família está na responsabilidade de um funcionário da empresa fundada pela esposa de Ricardo Noblat.

A notícia da empresa fundada pela esposa do jornalista de Veja repercutiu durante o dia todo hoje pelo Twitter, e ganhou força, na noite desta Sexta-feira (24), após a publicação nas redes sociais do Professor Olavo de Carvalho.

Rebeca Scraut, não fez mais parte da sociedade atualmente. Ela era sócia majoritária, mas hoje a empresa está em nome de Luiz Fernando Biazzi Morales e Guimar Barboza Biazzi. No entanto, o diretor responsável pela empresa é Vitor Pacheco da Fortes, homem de confiança da esposa de Noblat. A reportagem teve acesso a procurações de anos anteriores de Rebeca para Fortes representar a empresa em nome dela em licitações anteriores, nos períodos em que ela ainda era administradora da empresa. A reportagem procurou a empresa Informe Comunicação e conversou por telefone com o Fortes, que prometeu enviar um e-mail até às 19hrs desta Sexta-feira (24), respondendo os questionamentos, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.

O contrato específico da Cidadania, que resultou no trágico vídeo de Alvim, vai vencer em Fevereiro deste ano e pode ser finalizado ou prorrogado pelo Ministro Osmar Terra.

A esposa de Noblat foi denunciada pelo Ministério Público por fraude de R$33 milhões no INCRA. Rebeca é especialista em atender governos socialistas e já faturou mais de R$13 milhões em contatos com Flávio Dino, Governador do Maranhão pelo PCdoB, que sob investigação.