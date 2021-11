Com sucesso, o Projeto Grooveonline promove sua 10ª etapa no CEM de Taguatinga Norte.

Nesta quarta-feira (17/11) o Projeto Grooveonline realizou sua 10ª etapa. Ela ocorreu no Centro de Ensino Médio, localizado em Taguatinga Norte.

Seguindo um tremendo sucesso a banda Grooveonline se apresentou no CEM de Taguatinga Norte junto com os convidados. Na ocasião tivemos a participação do Hernades Bispo e da Psicóloga Jose Reis. Além da participação do grande baterista brasiliense, Michael Ávila.

Consolidando o tamanho glorioso desse projeto a escola de Taguatinga Norte foi o palco de encerramento das 10 primeiras escolas contempladas pelo Grooveonline.

Ótima média de público

Durante as apresentações, em cada escola por onde passou, o projeto tem tido uma ótima média de público. Até o momento, milhares de pessoas, entre alunos, professores e servidores, participaram do projeto Grooveonline. Só na escola de Taguatinga foram em torno de 700 pessoas presentes. Somando ao público online que tem acessado o canal Grooveonline no YouTube a média de público gira em torno de 50 mil pessoas contempladas.

Palco para todos

Momentos que alegram e encantam quem participa. Lucas, junto com sua banda, tem propiciado manhãs repletas de muita música e conhecimento. Além das apresentações musicais da banda, o projeto serve como uma oportunidade para que pessoas, que tenham alguma habilidade artística, possam mostrá-las em público.

Exemplos como, o Sr. Luiz, diretor do CEF 11 do Gama que cantou um clássico da música sertaneja raíz. O João, estudante do Centro Educacional Myriam Ervilha, deu um show na guitarra. As alunas Camile, Sara e Nicole, do CEF 106 do Recanto das Emas, que subiram ao palco para cantar. O diretor do CEM de Taguatinga Norte subiu ao palco para cantar. O aluno Gabriel tocou Jazz. O aluno João Felipe, CEE Santa Maria, foi ao palco mostrar seu dom na bateria. Em seguida, a aluna Sandra Souza subiu ao palco para cantar. Ela emocionou a todos com a música sertaneja “É o Amor”. Pessoas especiais que possuem dons muito especiais.

Além das apresentações musicais, no decorrer da manhã, há palestras e dinâmicas. A cantora Elys, anima os presentes com uma dinâmica. E, em meio a isso, às vezes canta músicas gospel.

O Dhemis Messias promove palestras durante as manhãs. Ele, também, encanta a todos cantando músicas que falam de Deus.

O Denilson Bastos, ex-The Voice, tem animado a todos com sua bela voz. Hoje ele é integrante oficial da banda Grooveonline e está encantando alunos, professores e servidores das escolas que recebem etapas do projeto Grooveonline.

As oficinas musicais

Ministrada pelo professor William Baruh, as oficinas ocorrem no decorrer da semana. Em cada escola há, ao menos, um dia de oficina musical. Na ocasião os participantes podem aprender mais sobre música e musicalidade. Fazendo com que mais pessoas interessadas em música possam aprender um pouco mais sobre o tema.

Sucesso comprovado

A galera está amando o projeto. Não há um que consiga ficar parado durante as apresentações.

Para os diretores, coordenadores, professores e alunos, o projeto é um mundo de possibilidades. Eles ficaram maravilhados por terem estas manhãs repletas de música e conhecimento.

Tudo isso demonstra o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline. Além de muitos elogios que foram sendo registrados por parte dos presentes para produção de vídeo documentário. A interação de alunos, professores e servidores é algo notável durante as apresentações.

O projeto Grooveonline

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves

A próxima edição tem foco no combate às drogas

Dando sequência ao sucesso que foi essa primeira edição do projeto Grooveonline, a próxima temporada já está pronta para começar. Na segunda temporada do projeto o foco será no combate às drogas. Ela vai contemplar mais 10 escolas no DF e começará na segunda-feira (22/11).

Fiquem ligados!

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: acessoriagrooveonline@gmail.com