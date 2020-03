Confira dicas de como economizar ao escolher um cursinho pré-vestibular

Os cursinhos pré-vestibulares estão entre as principais metas de quem irá fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ). Eles ajudam os candidatos nas áreas que têm mais dificuldades, além de possibilitar o desenvolvimento de novas aptidões.

Bastante concorridos, os cursinhos com valor social oferecem ensino gratuito e de qualidade para os estudantes que sonham em ingressar na faculdade. Alguns, no entanto, possuem critérios que impossibilitam muitos de não terem acesso, fazendo com que os pagos sejam buscados. Entretanto, o valor pode ultrapassar o orçamento disponível. Pensando nisso, separamos algumas dicas sobre como economizar no cursinho em 2020. Confira!

Cursinho pré-vestibular a distância

Uma das principais vantagens do cursinho on-line é redução dos custos, como transporte e alimentação fora de casa. Além disso, nessa modalidade há a mais flexibilidade nos estudos, podendo escolher os melhores dias e horários para se dedicar aos conteúdos. Outra vantagem é que os cursinhos dessa modalidade também disponibilizam descontos nas mensalidades.

Cursinho pré-vestibular presencial

Muitos estudantes preferem o ensino presencial, e não há nenhum problema nisso. Através do cursinho presencial é possível ter um contato mais próximo com os professores, tirar dúvidas, dentre outras vantagens.

Além disso, também é possível economizar. Para isso, o estudante pode conseguir uma bolsa de estudo para cursinho pré-vestibular. O procedimento é mais simples do que se imagina. Através do Educa Mais Brasil, programa que oferece bolsas de estudo para diferentes modalidades de ensino, é possível estudar pagando menos inclusive nos cursos preparatórios. As bolsas proporcionam até 70% de desconto nas mensalidades e o procedimento é super tranquilo. Veja:

– Acesse o site do Educa Mais Brasil e clique em Pré-vestibular/Enem no canto superior esquerdo;

– Informe a sua cidade e o tipo de curso que almeja;

– Verifique as opções de cursinhos com bolsas de estudo em sua região;

– Clique em ‘Quero esta bolsa’ quando encontrar a mais adequada.

– Faça o seu cadastro gratuito, siga as instruções disponíveis e garanta a sua bolsa para cursinho online e presencial.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil