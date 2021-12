Com a crescente demanda por profissionais qualificados na área de tecnologia, diversas empresas começaram a oferecer cursos gratuitos para formar desenvolvedores e programadores com intuito de capacitar e reter talentos para as corporações. Com objetivo de selecionar bons profissionais para o time da construtora MRV, a empresa está com inscrições abertas para bolsas de estudo de capacitação para pessoas de todo o Brasil.

Mais de 10 mil bolsas para cursos gratuitos estão sendo oferecidas pela empresa, em parceria com a Órbi Conecta e a Digital Innovation One (DIO), com intuito de formar desenvolvedores fullstack. Os melhores alunos poderão integrar o time da construtora.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de dezembro, através do site. Podem participar pessoas interessadas em se capacitar nas áreas tecnológicas com ou sem experiência na área. As aulas vão abordar temas de desenvolvimento front-end como HTML5 e CSS3 e toda a linguagem JavaScript. No lado back-end, será ensinada a linguagem C# e o framework .NET.

Além dos cursos, os profissionais vão participar de sete mentorias elaboradas pelas lideranças da MRV, com temas diversos que vão desde habilidades técnicas, até prática de código e soft skills. Além disso, é possível garantir uma vaga de emprego após a conclusão das especializações. A oferta das bolsas ajudará na inclusão de profissionais qualificados para todo o ecossistema de empresas que buscam essa mão de obra.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil