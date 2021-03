Desde as primeiras semanas de fevereiro, com o agravamento do quadro sanitário do Brasil, devido à pandemia do coronavírus, governos de todos os estados da federação e justiça têm tomado medidas para o enfretamento contra a Covid-19. No entanto, muitas delas não têm surtido o efeito esperado.

Aqui no DF, o governo local também tem endurecido nas decisões para frear o avanço do temível vírus, sem sucesso! – os números de infectados só aumentam.

Em Samambaia, a Administração Regional em pareceria com o com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deram as mãos em uma importante parceria. O objetivo é sensibilizar a população para diminuir a transmissão do vírus naquela região. A ideia é conscientizar, principalmente a população mais ativa, a lutarem contra as aglomerações.

Para se conectar com o público jovem, o que mais tem desrespeitado as regras de distanciamento social, a equipe da administração regional já iniciou conversas com influenciadores da cidade e, com o apoio deles, está produzindo mensagens e campanhas de conscientização para divulgar nas redes sociais.

“O retrato da atual situação da pandemia que estamos vivendo fez com que a gente optasse por direcionar mensagens para conscientizar os jovens da importância de respeitarem as medidas de combate ao coronavírus, como a não realização de festas”, explica o administrador regional de Samambaia, Gustavo Aires.

Com informações da Agência Brasília / Gazeta de Taguatinga