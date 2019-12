Deputada se revolta após descobrir que juízes receberam 800 mil reais de rendimento

A deputada Paula Belmonte PPS/DF se revoltou após descobrir que juízes de Pernambuco receberam 800 mil reais como rendimento de acúmulo de férias, isso sem contar os autos salários. Belmonte questionou como um Juiz tem direito a 60 dias de férias quando um trabalhador que é pagador de impostos só tem direito a 30 dias de férias. A parlamentar com intuito de acabar com esses benefícios está propondo a criação de uma Emenda Constitucional, em que todas as pessoas do poder legislativo, executivo e judiciário tenham apenas 30 dias de férias anual.

Veja abaixo o desabafo da deputada.

Com informações do Bombeiros DF – 15/12/2019