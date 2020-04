Enem 2020: já passa de meio milhão o número de solicitações de isenção de pagamento

Nas primeiras 12h horas de início do período da solicitação de isenção do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), o número de inscritos já ultrapassou a marca de meio milhão. Esse número é maior, em comparação ao ano passado. Até as 10h de ontem (7), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) somou 669.400 solicitações de isenção.

O período de isenção de pagamento do Enem 2020 começou no último dia 6 e deve finalizar no dia 17 de abril. Os estudantes que solicitaram a isenção no Enem 2019 e faltaram aos dois dias de prova precisam justificar a ausência para terem nova gratuidade neste ano. O Inep alerta que o pedido de isenção não é a inscrição do candidato no exame.

Para requerer nova isenção neste ano, o solicitante que faltou o Enem 2019 deverá formalizar o pedido e anexar os itens comprobatórios na Página do Participante, pela internet. O Anexo II do edital do Enem 2020 traz uma lista de exemplos de documentos aceitos, que devem estar legíveis. O candidato deverá acompanhar as respostas que serão publicadas em 24 de abril. Em seguida, abre-se um prazo para recurso, de 27 de abril a 1º de maio.

Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2020

– Estudante da última série do ensino médio em 2020, oriundo de escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica;

– Quem cursou todo o ensino médio em escolas públicas ou com bolsa de estudo integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

– Candidato que declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

