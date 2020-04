Enem Digital 2020 será aplicado nos dias 22 e 29 de novembro

A versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020 teve suas datas alteradas pelo Ministério da Educação (MEC). Na última sexta-feira, 17, o ministro da educação Abraham Weintraub anunciou que vai realizar a primeira aplicação da versão digital nos dias 22 e 29 de novembro. Inicialmente, conforme edital publicado, a programação era que as provas do Enem Digital fossem aplicadas em 11 e 18 de outubro.

De acordo com o ministro, a realização do Enem 2020, digital e impresso, está garantida. Nesse ano, o Enem no formato digital será aplicado para até 100 mil estudantes. As vagas serão disponibilizadas para os primeiros participantes que optarem pela edição digital. A previsão é que a consolidação da prova digital seja realizada até 2026. Após esse período, não haverá mais a versão em papel.

Confira abaixo o Cronograma atualizado do Enem Digital 2020



Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril

Divulgação dos resultados da taxa de inscrição: 24 de abril

Período de recurso da taxa de inscrição: 27 de abril a 1º de maio

Período de inscrições no Enem Digital: 11 a 22 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio

Solicitação de atendimento especializado: não possui nesta edição

Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio

Aplicação do Enem Digital: 22 e 29 de novembro

Como será a aplicação do Enem Digital 2020?



A aplicação do Enem Digital 2020 será idêntica à do Enem impresso. Sendo assim, os participantes que optarem pelo digital também irão se deslocar para os locais de prova, seguindo os mesmos horários e restrições daqueles que farão o Enem tradicional.



No primeiro dia do exame, 22 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder as questões e escrever a redação. No segundo dia, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Os participantes terão cinco horas de duração.



*com informações do Ministério da Educação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil