Trupe Miríade Acrobática apresenta “Onde Orbitamos” neste sábado (8), na Praça das Artes, em Gama; atração tem classificação livre e entrada gratuita A programação de agosto do Espaço Cultural Bagagem segue com atrações gratuitas para toda a família. Neste sábado, 8 de agosto, o público poderá assistir ao espetáculo circense “Onde Orbitamos”, apresentado pela Trupe Miríade Acrobática, na Praça das Artes, no Gama.

A apresentação começa às 17h e utiliza a Lira Lollipop, um aparelho acrobático em formato de aro que gira como um carrossel, sustentado por um mastro. A estrutura permite a criação de cenas aéreas marcadas por movimento, equilíbrio e beleza visual.

Em cena, as artistas transformam o aparelho em um universo de descobertas e desafios. Cada voo e cada acrobacia despertam a imaginação do público e conduzem crianças e familiares por uma experiência que combina as linguagens do circo e do teatro.

O espetáculo também aborda a importância da cooperação. A proposta mostra que, embora cada pessoa tenha sua própria força e autonomia, o trabalho em equipe é capaz de transformar movimentos acrobáticos em uma experiência poética e coletiva.

Com 35 minutos de duração e classificação indicativa livre, “Onde Orbitamos” promete criar momentos de encanto e aproximar o público da arte circense.

Ficha técnica

Direção e coreografia: Trupe Miríade Acrobática

Trupe Miríade Acrobática Elenco: Anna Paiva, Samy Danger e Thay Maciel

Anna Paiva, Samy Danger e Thay Maciel Duração: 35 minutos

35 minutos Classificação indicativa: Livre

Serviço

Espetáculo: Onde Orbitamos

Onde Orbitamos Data: 8 de agosto de 2026, sábado

8 de agosto de 2026, sábado Horário: 17h

17h Local: Praça das Artes – Quadra 40, Setor Central, Gama/DF

Praça das Artes – Quadra 40, Setor Central, Gama/DF Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa: Livre

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).