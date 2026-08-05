Trupe Miríade Acrobática apresenta “Onde Orbitamos” neste sábado (8), na Praça das Artes, em Gama; atração tem classificação livre e entrada gratuita
A programação de agosto do Espaço Cultural Bagagem segue com atrações gratuitas para toda a família. Neste sábado, 8 de agosto, o público poderá assistir ao espetáculo circense “Onde Orbitamos”, apresentado pela Trupe Miríade Acrobática, na Praça das Artes, no Gama.
A apresentação começa às 17h e utiliza a Lira Lollipop, um aparelho acrobático em formato de aro que gira como um carrossel, sustentado por um mastro. A estrutura permite a criação de cenas aéreas marcadas por movimento, equilíbrio e beleza visual.
Em cena, as artistas transformam o aparelho em um universo de descobertas e desafios. Cada voo e cada acrobacia despertam a imaginação do público e conduzem crianças e familiares por uma experiência que combina as linguagens do circo e do teatro.
O espetáculo também aborda a importância da cooperação. A proposta mostra que, embora cada pessoa tenha sua própria força e autonomia, o trabalho em equipe é capaz de transformar movimentos acrobáticos em uma experiência poética e coletiva.
Com 35 minutos de duração e classificação indicativa livre, “Onde Orbitamos” promete criar momentos de encanto e aproximar o público da arte circense.
Ficha técnica
- Direção e coreografia: Trupe Miríade Acrobática
- Elenco: Anna Paiva, Samy Danger e Thay Maciel
- Duração: 35 minutos
- Classificação indicativa: Livre
- Espetáculo: Onde Orbitamos
- Data: 8 de agosto de 2026, sábado
- Horário: 17h
- Local: Praça das Artes – Quadra 40, Setor Central, Gama/DF
- Entrada: Gratuita
- Classificação indicativa: Livre
O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).
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