Feira virtual de recrutamento disponibiliza oportunidades para universitários

Evento ocorre até sexta-feira; confira como participar

Até a próxima sexta-feira, 9, a Feira de Recrutamento e Carreira vai reunir estudantes que estejam em busca de estágios e empresas com vagas disponíveis. O evento ocorre há 20 e é organizado por estudantes da FEA Júnior, empresa júnior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP).

Por conta da pandemia, assim como no ano passado, em 2021 o evento será totalmente on-line, além de gratuito. A feira, que iniciou ontem (5), segue até o dia 9 de abril, sempre das 12 às 20 horas. Para participar, é preciso se inscrever na página da Feira de Recrutamento e Carreira, onde também tem a programação completa.

Ao longo dos cinco dias, os estudantes vão participar de palestras e workshops diretamente com representantes de empresas nacionais e multinacionais.

Empresas como a Ambev, as multinacionais americanas Mars e P&G, a plataforma de dados Bloomberg, a escola de negócios BTC, a fintech de meios de pagamentos Stone, o banco Itaú, a multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing Accenture, a empresa de pneus Pirelli, a empresa de mercado de habitat Saint-Gobain, a consultora de gestão global Bain&Company e a empresa brasileira de software Totvs, são alguns dos nomes que vão participar do evento.

O evento visa ajudar os estudantes a se preparem para o mercado de trabalho e a encontrarem empresas que procuram estagiários e profissionais. A ideia é que a feira ajude quem está buscando se desenvolver e aprender, a procurar estágio, e a entender como funcionam os processos seletivos de emprego, a rotina das empresas e como montar um currículo. No perfil da FEA Júnior no Instagram é possível acompanhar as novidades sobre o evento.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil