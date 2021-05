FGV libera cursos EAD gratuitos sobre direitos e deveres na internet

Formações oferecem certificados; não há processo seletivo para participar

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino privado mais prestigiadas do país, também disponibiliza em seu site centenas de cursos gratuitos de curta duração em diversas áreas do conhecimento. As formações não exigem processo seletivo para participar, bastando apenas a inscrição no site da instituição.

Entre as áreas de conhecimento há opções de cursos sobre Administração Pública, Direito, Marketing e Vendas, Lideranças e Pessoas.

Além dessas, os cursos também são voltados para o aprendizado de como usar a internet de forma responsável. Alguns abordam sobre os direitos e os deveres na internet e examinam o comportamento dos usuários nas redes sociais.

Os cursos são autoinstrucionais, sendo assim, podem ser realizados no ritmo do estudante. No final do processo, o estudante que obter nota igual ou superior a 7 (sete) poderá ter acesso a uma declaração que possibilitará comprovar a participação.

Listamos, abaixo, as opções de cursos gratuitos ofertados:

Ofensas e Ódio na Internet apresenta a ação dos “haters” (“odiadores”, em tradução livre do inglês), mostrando algumas ferramentas que podem ser usadas para prevenir e combater a sua ocorrência.

O curso Superexposição na Internet examina a questão e, por meio de casos hipotéticos e reais, expõe algumas práticas de prevenção e orientações de como agir nas circunstâncias em que a superexposição já ocorreu.

Dados para o Bem (Data for Good) explica como contribuir para o uso de informações em prol da sociedade. O curso aborda as possibilidades e ferramentas que visam buscar soluções para problemas do cotidiano.

Liberdade de Expressão debate os limites e os desafios introduzidos pela popularização do uso da internet. Do significado de liberdade de expressão aos desdobramentos desse princípio na web, o curso mostra como identificar os limites da liberdade em situações concretas.

O curso Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela internet à saúde mental e física, ressaltando estratégias para lidar com tais problemas na prática.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos on-line e gratuitos em diversas áreas do conhecimento. O Educa oferece bolsas de estudo com até 70% de descontos em diferentes modalidades de ensino. A inscrição é gratuita e pode ser feita durante todo o ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil