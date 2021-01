Fórum Comunitário e de Entidades do Gama abre trabalhos de 2021

A primeira reunião ordinária do Fórum Comunitário e de Entidades do Gama – FcomGama, no 1° semestre de 2021, aconteceu nesta terça, dia (05/01).

As atenções no primeiro dia de trabalhos da mesa mediadora do FcomGama, que elencou as seguintes pautas:

Regulação e mediação do grupo de WhatsApp, toda a mesa foi unânime de que a mediação deve ser menos intransigente e o debate deve ser democrático porém com a devida correção e punição de situações extremas e agravos.

Foi sugerido e acolhida por todos a proposta de sugestão de pauta diária e provocação de debate intermediado em assuntos locais relevantes na conjunta.

Trazer mais participação popular para o fórum bem como de associações, ONGS e entidades da cidade e motivar o cadastro de todos.

Criação do canal do Instagram como meio de divulgação institucional do fórum.

Reuniões ordinárias com a comunidade ocorrerão nas segundas terças feiras de cada mês às 20h, a princípio através do Google meet. Os participantes devidamente inscritos pela mesa terão direito a palavra.

A reunião se encerrou com os devidos encaminhamentos às 20:30h

Estiveram presentes na reunião Iolanda Elisa de Oliveira; Nízia Cecília Machado dos Anjos; Roberto José Batista de Farias e Paulo Martins Vieira.

A próxima reunião comunitária com a comunidade já ficou agendada para o dia 12/01/2021 às 20 horas. O chamamento e link serão divulgados nos canais de comunicação do FcomGama e imprensa local.

A pauta da próxima reunião será:

Informes

Posto de saúde N° 8

P.A.I. (HRG)

Contaremos para tanto com a participação do Conselho de Saúde do Gama, Conselho Saúde de Santa Maria e Conselho de Saúde do Distrito Federal, além de agentes públicos e comunidade. O convite será feito ainda esta semana, bem como a divulgação da reunião.

Da redação do Gama Cidadão – 07/01/2021