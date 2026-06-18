Evento reuniu especialistas, autoridades e profissionais da área em Brasília para discutir os impactos da legislação, considerada um marco da segurança viária no Brasil
O Detran-DF participou, na quarta-feira (17), do seminário em comemoração aos 18 anos da Lei Seca, realizado no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O encontro reuniu especialistas, autoridades e profissionais da área para debater os avanços, desafios e impactos da legislação na preservação de vidas no trânsito brasileiro.
Ao longo de quase duas décadas, a Lei Seca se consolidou como uma das mais importantes políticas públicas de segurança viária do país. A legislação reforçou, de forma permanente, a conscientização de que álcool e direção não combinam, além de contribuir para o fortalecimento das ações de fiscalização, prevenção e educação no trânsito.Durante o seminário, os participantes destacaram a relevância da norma na redução de condutas de risco e na construção de uma cultura de maior responsabilidade entre motoristas. O debate também abordou os desafios ainda existentes para ampliar a segurança nas vias e reduzir os índices de sinistros em todo o país.A presença do Detran-DF no evento reforça o compromisso do órgão com iniciativas voltadas à proteção da vida e à promoção de um trânsito mais seguro para todos. A atuação integrada entre instituições públicas, especialistas e entidades da área tem sido fundamental para manter viva a mensagem de prevenção e responsabilidade no trânsito.
A data marca não apenas a trajetória de uma legislação transformadora, mas também a necessidade de continuidade das ações de conscientização, fiscalização e educação. Juntos, seguimos trabalhando por um trânsito mais seguro para todos.
Na foto, o agente Vellasco participa do ato alusivo aos 18 anos da Lei Seca, presidido pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), representando a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGT Brasil).
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