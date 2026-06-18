O Detran-DF participou, na quarta-feira (17), do seminário em comemoração aos 18 anos da Lei Seca, realizado no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O encontro reuniu especialistas, autoridades e profissionais da área para debater os avanços, desafios e impactos da legislação na preservação de vidas no trânsito brasileiro.

Evento reuniu especialistas, autoridades e profissionais da área em Brasília para discutir os impactos da legislação, considerada um marco da segurança viária no Brasil

e à promoção de um trânsito mais seguro para todos. A atuação integrada entre instituições públicas, especialistas e entidades da área tem sido fundamental para manter viva a mensagem de prevenção e responsabilidade no trânsito.

e à promoção de um trânsito mais seguro para todos. A atuação integrada entre instituições públicas, especialistas e entidades da área tem sido fundamental para manter viva a mensagem de prevenção e responsabilidade no trânsito.

no evento reforça o compromisso do órgão com iniciativas voltadas à

do país. A legislação reforçou, de forma permanente, a conscientização de que

se consolidou como uma das mais importantes

A data marca não apenas a trajetória de uma legislação transformadora, mas também a necessidade de continuidade das ações de conscientização, fiscalização e educação. Juntos, seguimos trabalhando por um trânsito mais seguro para todos.

Na foto, o agente Vellasco participa do ato alusivo aos 18 anos da Lei Seca, presidido pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), representando a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGT Brasil).