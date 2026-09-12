Evento encerra a programação do Ponto de Cultura Voar com teatro de bonecos, música regional, reggae gospel e discotecagem



Neste sábado, 12 de setembro, no Espaço Voar Cultural ( (SMA, Conjunto K, Lote 5, na entrada do Pró-DF, Gama), a Mostra Artística do Ponto de Cultura Voar encerra sua programação reunindo quatro atrações: o Grupo Pilombetagem (mamulengo), às 19h; o espetáculo Outros Sertões, com Maísa Arantes e Marcelo Neder, às 20h; a banda Raiz do Rei (Reggae) , às 21h; e o DJ Hool Ramos, às 22h. Informações pelos perfis @pontodeculturavoar e @institutovoarcultural no Instagram.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

Segundo a Coordenadora da Mostra Artística, Alessandra Barros, as quatro atrações foram selecionadas por chamamento público. A Mostra integra as ações do Ponto de Cultura Voar e também envolveu jovens participantes das oficinas de Produção Cultural e Comunicação de Base Comunitária.

“Eles participam do centro da organização, da produção e da divulgação do evento, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação”, explicou Alessandra.

Um picadeiro no Espaço Voar – Responsável pela abertura da noite, às 19h, o Grupo Pilombetagem foi fundado em 2004, no Gama, pela família Siqueira. Com mais de duas décadas de trajetória, tornou-se uma referência do teatro de rua, do circo e da palhaçaria popular no Distrito Federal. A trupe principal é formada pelos palhaços Canarinho, Peteleco, Rabisco e Biliska, interpretados por Robson, Leonardo, Henrique e Daiane.

O grupo resgata a atmosfera das antigas lonas circenses e leva suas apresentações a praças, escolas e espaços comunitários. Malabarismo, pernas de pau, música ao vivo, improviso e contação de histórias compõem um trabalho marcado pelo humor e pelo diálogo direto com o público. Na Mostra, o Pilombetagem apresenta o mamulengo, tradicional teatro de bonecos popular brasileiro reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, reunindo referências nordestinas e candangas em uma atração voltada a todas as idades.

A sonoridade de outros sertões – Às 20h, Maísa Arantes e Marcelo Neder apresentam “Outros Sertões”, espetáculo que aproxima a rabeca e o violão em uma formação intimista. O duo percorre raízes da música regional brasileira e transporta para o Planalto Central paisagens, ritmos e histórias de diferentes sertões. A apresentação combina elementos da cultura popular com arranjos contemporâneos. Nesse encontro, a força da rabeca e o compasso do violão constroem uma experiência sonora atravessada pela ancestralidade, pela poesia e pela diversidade da música brasileira.

Reggae nascido no Gama – A banda Raiz do Rei sobe ao palco às 21h. Nascido no Gama, o grupo une a cadência e a energia do reggae a mensagens de fé, amor, consciência e esperança. Sua presença na Mostra evidencia a força da produção musical da cidade e a relação construída pela banda com a comunidade onde iniciou sua trajetória. O repertório inclui composições autorais como “Direitos Iguais”, “Reflexão”, “Babilônia”, “O Amor” e “Guerreiro Valente”. Por meio do reggae gospel, o Raiz do Rei transforma música e espiritualidade em instrumentos de encontro, identidade e reflexão.

Vinil e cultura urbana fecham a noite – Às 22h, DJ Hool Ramos assume o comando do som. DJ, educador, produtor cultural, pesquisador e colecionador de discos de vinil, ele acumula mais de 25 anos de atuação e figura entre os nomes mais presentes da cultura DJ e da cena urbana do Distrito Federal. Hool Ramos também está à frente de iniciativas como Club do Vinil BSB, Baile do Hool Ramos, Dia do DJ, Mixtape BSB e Arte Urbana em Ação. Seu trabalho conecta diferentes estilos e gerações, preserva a memória musical registrada nos discos e reafirma a cultura urbana como espaço de convivência, formação e transformação social.

Serviço:

O quê: Mostra Artística do Ponto de Cultura Voar

Quando: sábado, 12 de setembro, a partir das 19h

Onde: Espaço Voar (SMA, Conjunto K, Lote 5, na entrada do Pró-DF, Gama)

Programação:

19h — Grupo Pilombetagem

20h — Outros Sertões, com Maísa Arantes e Marcelo Neder

21h — Raiz do Rei

22h — DJ Hool Ramos

Acessibilidade: interpretação em Libras e audiodescrição

Informações: @pontodeculturavoar e @institutovoarcultural no Instagram