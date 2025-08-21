O 12º Festineco contará com 50 espetáculos e uma exposição até 31 de agosto

O Festival de Teatro de Bonecos do Gama contará grupos da Argentina, Espanha, Turquia e México, além de companhias locais e do PR, SP, RS e RN em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.
Grupos e companhias locais, nacionais e internacionais, vão se apresentar gratuitamente no 12º Festineco – Festival de Teatro de Bonecos do Gama, de sexta-feira (22/8) até o domingo (31/8), em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas. Aberto a todos os públicos, com libras e audiodescrição. Informações e programação completa pelo Instagram @institutovoarcultural
Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF), o projeto é fruto de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura.
Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil
O produtor-executivo do evento, Marco Augusto de Rezende, afirma que nos dias 26 e 27 de agosto, dentro da programação do 12º FESTINECO, será realizado o Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil.
“Será um espaço de articulação, troca de experiências e construção coletiva de estratégias para fortalecer o setor”, explica Marco Augusto, que também é bonequeiro, ator e diretor teatral.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
22/08 – Sexta-feiraEscolas
Escola Classe 01 – 8h30 e 16h – Mamulengo Josivan de Daniel – “As Aventuras de Baltazar” – RN
Centro de Ensino Médio 01 – 11h e 14h – Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti – “No Toquen Mis Manos” – Espanha
Abertura18h – Cortejo de Abertura – Entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB)- Espaço Voar – Palco Planador
19h – Dança dos Mamulengos – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF
20h – Festa de abertura da exposição de bonecos
23/08 – Sábado
Espaço Voar
16h e 18h – Cemal Fatih Polat – “World Stars Show” – Turquia
Espaço Voar – Palco Planador
17h – Circo Boneco e Riso – “A Vingança de Cassimiro Coco” – DF
19h – Mamulengo Querenutem – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF
20h – Forró “Botando Boneco”
24/08 – DomingoEspaço Voar16h e 18h – Companhia Saltimbanquis – “El Horrible” – Argentina
Espaço Voar – Palco Planador17h e 19h – Cia. Mosaico Cultural – “Lampião e Maria Bonita” – SP
25/08 – Segunda-feira
EscolasEscola Classe 02 – 8h30 e 16h – Bagagem Cia. de Bonecos – “Brasília – Uma História” – DF
Escola Classe 10 – 11h e 13h30 – Mamulengo Presepada – “Vida de Mamulengo” – DF
26/08 – Terça-feira
Espaço Voar
8h30 e 16h – Tato Criação Cênica – “Entre Janelas” – PR
Escola Classe 12
11h e 13h30 – Mamulengo Alegria – “O Casamento de Chiquinha” – DF
Espaço Voar
19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos
27/08 – Quarta-feira
Escolas
Escola Classe 09 – 8h30 e 16h – Grupo Pilombetagem – “Benedito e o Boi Pintadinho” – DF
Escola Classe 18 – 11h e 13h30 – Mamulengo Ditas Bendizidas – “O Romance da Rosadeira” – DF
Espaço Voar
19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos
28/08 – Quinta-feira
Escolas
Escola Classe 15 – 8h30 e 16h – Mamulengo Fuzuê – “A Chegança da Burrinha Calunga” – DF
Escola Classe 14 – 11h e 13h30 – Mamulengo Sem Fronteiras – “Exemplos de Bastião” – DF
Rodoviária do Gama
16h e 17h – As Caixeiras Cia. de Bonecas – “Trilogia dos Afetos” – DF
18h – Voar Teatro de Bonecos – “Adivinha Adivinhão” – DF
29/08 – Sexta-feira
Escolas
Escola Classe 16 – 8h30 e 16h – Companhia Inventor de Sonhos – “Bendito os Beneditos” – GO
Escola Classe Ponte Alta Sul – 11h e 13h30 – Mamulengo Lengo Tengo – “Ventrilocados / Brincadeira de Babau” – DF
Rodoviária do Gama
17h – Coletivo Casa Moringa – “Vereda dos Mamulengos” – DF
18h – Circo Boneco e Riso – “A Vingança de Cassimiro Coco” – DF30/08 – Sábado
Espaço Voar
16h e 18h – Circo de Bonecos – “Circo de Coisas” – SP
20h – Anima Sonho – “Bonecrônicas” – RS
Espaço Voar – Palco Planador
17h e 19h – Grupo Guiñoleros – “Cuentos Cortos, Amistades Largas” – México 31/08 – Domingo
Feira Permanente do Gama
11h – Coletivo Casa Moringa – “Vereda dos Mamulengos” – DF
12h – Voar Teatro de Bonecos – “Adivinha Adivinhão” – RS
Espaço Voar
16h e 18h – Grupo Paepalanthus – “Contos da Terra Vermelha” – DF
20h – Anima Sonho – “Bonecrônicas” – RS
Espaço Voar – Palco Planador
17h e 19h – Cia. Ángeles de Trapo – “Lemba” – Espanha
Festineco – O Festival de Teatro de Bonecos do Gama, décima segunda edição, é um evento tradicional na cidade, baseado na vocação cultural da cidade do Gama que possui vários grupos de teatro de bonecos.
Serviço:
O quê: 12ª edição do Festineco – Festival de Teatro de Bonecos do Gama – 51 espetáculos gratuitos com grupos da Argentina, Espanha, Turquia e México, além de companhias locais e do PR, SP, RS e RN Além de uma Exposição e do Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil.Quando: De 22 a 31 de agostoOnde: em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas do GamaInformações e programação completa: Instagram @institutovoarcultural
Aberto a todos os públicos, com libras e audiodescrição. Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF), o projeto é fruto de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura.
