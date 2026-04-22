O Projeto Grooveonline Prevenção segue com grande sucesso, conscientizando em mais 3 escolas do DF

No dia, 09/04, o CEF 15 do Gama recebeu, com muito entusiasmo, o projeto Grooveonline Prevenção. Já no dia 14/04, foi a vez do CEF 07 de Ceilândia receber o Projeto. E,no dia 16/04, o CEF Queima Lençol, em Sobradinho, recebeu com muita carinho o Grooveonline Prevenção.

A comunidade das três escolas tiveram dias de muita alegria e animação, repleto de positividade.Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Conscientizando, orientando e emocionando

Além da conscientização sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promoveu momentos profundos de reflexão. Incentivando e motivando.

A Defensoria Pública do DF está atuando na parte da orientação. Promovendo palestras falando do papel do órgão na sociedade e o impacto das leis na vida do cidadão. Dos malefícios da prática de Bullying e violência.

No CEF 15 do Gama a Defensora Pública, Dra. Clarissa Marques Brandão, foi quem conversou com os presentes.

Já no CEF 07 de Ceilândia, o integrante da Defensoria Pública que falou com os presentes foi o Dr. Rodrigo Viana.

Um excelente público

Somado os dois turnos nas três escolas, em torno de 2100 pessoas participaram das apresentações. Comprovando o sucesso que é o projeto.

Na região do Queima Lençol, em Sobradinho, a comunidade recebeu o Projeto Grooveonline Prevenção com muita emoção e carinho. Pela segunda vez eles tiveram o projeto em sua escola.

Muita interação

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando pessoas da plateia para participarem das atividades.

Nos dois períodos alunos são chamados ao palco para uma batalha de rima. Essa atividade tem surpreendido a todos.

Nas 3 escolas, alguns alunos deram um show mostrando terem muita facilidade com rimas.

Uma participação muito especial no CEF 07 de Ceilândia

No Centro de Ensino Fundamental 07, em Ceilândia, teve uma participação muito especial. O menino Kauã, diagnosticado com Autismo e Síndrome de Tourette, participou das apresentações. Kauã deu uma palestra onde falou sobre os malefícios do Bullying.

Um menino incrível que falou aos colegas sobre a importância de não praticar Bullying uns com os outros. E que isso faz muito mal, não só para quem recebe, quanto para quem o pratica. Ao final vários colegas chegaram até Kauã pedindo seu autógrafo. Mostrando o quão ele é querido pelos seus colegas.

Veja o quão linda foi a participação do menino Kauã:

Valorizando a vida

Lucas, que é baterista e Youtuber, realizou uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável.

O palestrante, Dhjemis Messias realizou uma palestra motivacional reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso no amanhã, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentará dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício.

Sucesso de crítica e público

É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes.

Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera.

Os presentes são profundamente impactados pelas apresentações.

Todo o trabalho realizado ao longo do dia nas escolas por onde passa tem se mostrado ser um tremendo sucesso Vejam o quão impressionante é do dia na escola.

CEF 07 de Ceilândia:

CEF Queima Lençol em Sobradinho:

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Nesta série de apresentações a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio de parceria, está trabalhando junto com Projeto Grooveonline Prevenção

Esta série de escolas só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline