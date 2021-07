Patriota DF convoca pré-candidatos visando eleições 2022

Presidente da sigla Adalberto Monteiro quer eleger deputados na capital em 2022

A Regional DF do partido PATRIOTA, realizou nesta quarta-feira (28), encontro com filiados e pré-candidatos na “Embaixada do Patriota” como é conhecida a Chácara do presidente Adalberto Monteiro, na Ponte Alta do Gama. A reunião teve a finalidade de integrar seus possíveis pré-candidatos, homogeneizar informações sobre o ambiente político do DF, sobre os critérios utilizados para a construção da nominata e para fornecer orientação partidária.

“Ontem foi um dia feliz é importante para o Patriota 51 e Brasília, reunimos praticamente 70 pré-candidatos a deputados, foi um encontro muito proveitoso, trocamos importantes ideias a respeito dos grandes problemas que o DF vem passando”, ressalta Adalberto Monteiro

“O encontro serviu para criar musculatura entre os pré-candidatos, o partido tem montado uma nominata forte na capital. Estamos trabalhando para conquistarmos uma vaga na Câmara dos Deputados e duas ou três vagas na CLDF em 2022”, disse a ex-deputada distrital, Kelly Bolsonaro

Cerca de oitenta pessoas compareceram ao evento, muitas das quais se filiaram, e receberam as seguintes informações:

As articulações políticas para as eleições de 2022 já começaram e o Patriota DF tem intensificado suas conversas.

Para a campanha majoritária, o partido tem se reunido com outras agremiações partidárias, conversando e articulando nomes, buscando o consenso para coligações. As conversas ainda estão em fase preliminar, porém surge a possibilidade de formação de uma frente política para concorrer ao GDF;

Para pré-candidaturas a Deputado Distrital, a linha de corte para as nominatas do Patriota será 8 mil votos, compromisso assumido publicamente pelo Presidente da Regional e chancelado pela Executiva;

O partido criou o PATRIOTA SOLIDÁRIO, braço de ação social com atuação prevista em todas as regiões do DF, sob coordenação da arquiteta Mayara Kassie;

Foi estabelecida parceria com o Colégio Kadima localizado em Taguatinga – Centro, para formatar, coordenar e fornecer cursos para todos os pré-candidatos, capacitando-os e uniformizando entendimento sobre legislação eleitoral, prestação de contas, organização de campanhas, etc.

O encontro alcançou plenamente seus objetivos. Novas reuniões serão agendadas e se tornarão mais frequentes, à medida que as articulações avancem e que o pleito se aproxime.

*Com informações do PATRIOTA-DF – 29/07/2021