A Pi Network tem dado o que falar no mundo cripto, prometendo uma nova maneira de minerar criptomoedas – diretamente do seu celular. Ao contrário do Bitcoin, que requer hardware caro e consome grandes quantidades de eletricidade, a Pi Network afirma oferecer uma alternativa mais ecológica e acessível.

Com mais de 60 milhões de usuários e uma comunidade crescente, o que podemos esperar da Pi Network? À medida que a data de listagem da Pi Network se aproxima, em 20 de fevereiro de 2025, a expectativa em relação ao projeto está aumentando. Neste artigo, analisaremos mais detalhadamente o que é a Pi Network, como ela funciona, previsões de preço e onde você pode comprar a PI.

O que é a Pi Network (PI)?

Pi Network é um projeto de criptomoedas que começou em 2019 com o objetivo de tornar a mineração de criptomoedas acessível às pessoas comuns. Ao contrário do Bitcoin, que requer hardware de mineração que consome muita energia, Pi permite que os usuários minerem moedas diretamente de seus smartphones com consumo mínimo de energia.

O projeto opera na sua próprio blockchain e utiliza um sistema baseado em confiança para validar transações. Em vez da mineração tradicional, os usuários se juntam a “círculos de segurança” onde verificam a legitimidade uns dos outros para evitar fraudes. Essa abordagem tem o objetivo de criar uma rede descentralizada sem a necessidade de grande potência computacional.

A Pi Network passou por várias fases de desenvolvimento:

● Fase Beta (2019 – 2021): os usuários podiam minerar Pi, mas as transações externas eram restritas.

● Fase Testnet (2021 – 2023): os desenvolvedores testaram a funcionalidade da blockchain em um ecossistema fechado.

● Fase Mainnet (de 2023 a 20 de fevereiro de 2025): os usuários podem migrar seus PI minerados para a blockchain, mas as operações ainda são restritas.

● Lançamento da rede aberta (20 de fevereiro de 2025): as transações externas serão habilitadas, permitindo que o token Pi seja listado em corretoras de criptomoedas.

A Pi Network foi fundada por dois PhDs de Stanford, Nicolas Kokkalis e Chengdiao Fan, ambos com formação em Ciência da Computação e Computação Social. Sua visão é construir uma economia peer-to-peer alimentada por uma criptomoeda que qualquer pessoa – não apenas investidores experientes em tecnologia – possa usar.

Como Pi Network funciona

1. Mineração móvel

Ao contrário do Bitcoin, que exige equipamentos de mineração pesados, a Pi Network permite que os usuários minerem moedas simplesmente abrindo o aplicativo uma vez por dia. Esse processo não esgota a vida útil da bateria nem exige conexão constante com a internet.

2. Mecanismo de segurança e consenso

A Pi Network foi criada com base no Protocolo de Consenso Stellar (SCP), que depende de um sistema de verificação baseado em confiança. Em vez de resolver problemas matemáticos complexos, os usuários formam círculos de segurança onde confirmam que os outros membros são pessoas reais. Isso ajuda a evitar fraudes e garante que a rede permaneça descentralizada.

3. Verificação de identidade

Para migrar os tokens Pi extraídos para a blockchain principal, os usuários devem concluir um processo de verificação de identidade. Esse processo confirma que cada conta pertence a uma pessoa real, impedindo que os robôs manipulem o sistema.

Previsão de preço da Pi Network: o que virá após o lançamento da mainnet?

A tão esperada data de lançamento da mainnet da Pi Network está confirmada para 20 de fevereiro de 2025 e, naturalmente, há muita especulação em relação ao preço do token Pi e de seu destino. Com milhões de usuários minerando Pi por anos, a grande questão é: qual será o valor do token Pi quando ele ficar disponível para operações?

1. Previsão de preço de curto prazo (1º e 2º trimestres de 2025)

Quando a mainnet entrar em operação e Pi for listado, o preço poderá aumentar inicialmente devido a:

● Demanda antecipada e FOMO (medo de ficar de fora)

● Especulação e investidores apressados para comprar Pi

● Mais liquidez e disponibilidade nas grandes corretoras

Alguns analistas esperam que o preço do token Pi fique entre US$ 100 e US$ 150 nas primeiras semanas. Entretanto, muitos mineradores de longa data podem começar a vender, o que pode levar a uma correção de preço. Se muitas pessoas fizerem saques de uma só vez, o valor do Pi poderá cair para cerca de US$ 50 a US$ 80 nos meses seguintes ao lançamento.

2. Previsão de preço em médio prazo (3º trimestre a 4º trimestre de 2025)

Na segunda metade de 2025, a utilidade real do Pi determinará seu preço. Se as empresas aceitarem Pi para pagamentos e se o ecossistema – como o próprio mercado de Pi e DApps – ganhar força, o preço de Pi poderá se estabilizar acima de US$ 150 ou até mesmo subir para US$ 250.

3. Previsão de preços a longo prazo (2026 – 2030)

Hipótese otimista: se a Pi Network for adotada em massa e amplamente usada para transações, DeFi e e-commerce, o token poderá atingir de US$ 500 a US$ 1.000 ou até mais até 2030. Isso exigiria parcerias sólidas, integração com o mundo real e crescimento constante.

Hipótese de baixa: se Pi tiver dificuldades para encontrar um uso real além do hype inicial, seu preço poderá permanecer entre US$ 50 e US$ 200, semelhante ao de outras altcoins com adoção limitada.

Com o lançamento da mainnet da Pi Network programado para 20 de fevereiro de 2025, o mercado logo determinará seu verdadeiro valor. Embora possa apresentar volatilidade na fase inicial de trading, o preço do token da Pi Network a longo prazo dependerá da adoção e da atividade nas corretoras. À medida que mais notícias sobre Pi Network surgirem, os investidores observarão atentamente as tendências da Pi Network em relação ao dólar americano para avaliar seu potencial no setor de criptomoedas.

PI na Bitget

PI é a criptomoeda nativa da Pi Network, desenvolvida para transações, contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps) em seu ecossistema. A oferta total é de 100 bilhões de PI, com 80% alocados para a comunidade por meio de recompensas de mineração e 20% reservados para a equipe da Pi para desenvolvimento.

Como comprar Pi Network na Bitget

Temos o prazer de anunciar que Pi Network (PI) será listado na Área de Inovação, Área Web3 e Área Public Chain. Confira os detalhes abaixo:

Início dos depósitos: a ser definido

Trading disponível: 20 de fevereiro, 5h (BRT)

Início das retiradas: 21 de fevereiro, 6h (BRT)

Trading spot: PI/USDT

Os usuários também podem comprar PI com taxas de 0% usando cartões de crédito ou débito em mais de 140 moedas, incluindo EUR, GBP, AUD, BRL e outras, por tempo limitado.

Informou Bitget com adaptação 20/02/2025