Nos dias 5 e 7 de outubro (terça e quinta-feira), Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire) receberá as primeiras apresentações do “projeto Tudo o que Fizerdes ao Menor”, sendo quatro por dia, ou seja, duas em cada turno. Realizado pelo Grupo de Resgate Ambiental (GRA), o Projeto levará 25 apresentações teatrais e rodas de leitura dramática com o ator e escritor do monólogo “Tudo o que fizerdes ao menor”, Chico de Aquino, para adolescentes socioeducativas de internação. Por meio de um Termo de Fomento, o projeto é apoiado pelo Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/SUBISIS/GDF. A iniciativa também conta com o apoio institucional da Federação Nacional das Guardas Mirins (FENGMB), do MPTDF, da Administrações de Samambaia, do Núcleo Bandeirante, do CDCA, do Conselho tutelar de Samambaia Norte e Sul, da Administração Regional de Ensino de Samambaia e da PMDF.

Depois da UNIRE, o projeto passará por Planaltina (UIP), Brazlândia (UIBRA), Santa Maria (UISM), terminando em São Sebastião (UISS).

Para o vice-presidente do GRA, Cláudio Oliveira, ao realizar um projeto desses a entidade ajuda a ampliar as iniciativas que visam minimizar a desigualdade social, levando educação e cultura, levando a perceber as diferentes perspectivas de vida existentes e nos tornando mais humanos. “Esse é mais um daqueles projetos que nos Capacitam a promover soluções inovadoras e redesenhar um novo sistema, onde somos ferramentas fundamentais para o funcionamento sustentável das comunidades carentes”, diz.

Já Chico de Aquino afirma que é de fundamental importância poder pela primeira vez aplicar esse projeto dentro do Sistema Sócio Educativo e poder contribuir com a recuperação de adolescentes infratores por meio da arte, da cultura do teatro e da leitura.

Aquino explica que as meninas e meninos que terão acesso a esse momento de teatro e leitura terão a oportunidade de levar consigo a reflexão de que “eu devo ser como eu sou e não como os outros querem que eu seja”, isso quer dizer que um cidadão que não precisa seguir à risca as normas incorretas do grupo para poder se identificar e ser aceito. Um erro que precisa de mentira leva a outras mentiras…

“Ninguém pode se expor a essa situação de se prender e levar consigo, o pai, a mãe, parentes, amigos, vizinhos, enfim, quem me ama para dentro de um sistema sócio educativo de internação de adolescentes infratores. Depois de todas as apresentações, espero deixar plantada a semente do amor, do perdão e do arrependimento. Por isso, é motivo de júbilo poder tentar contribuir para que possam voltar aos seus lares e ao convívio social centenas de adolescentes infratores recuperados”, pontua Aquino, autor do monólogo “Tudo o que fizerdes ao Adolescente”, conteúdo da contracapa do livro “Tudo o que fizerdes ao Menor” de sua autoria.

Chico de Aquino

O autor já ministrou 550 apresentações do mesmo evento por meio de patrocínios institucionais da Caixa Econômica Federal e do Fundo de Apoio à Cultura do DF entre os anos de 2003/2009, todas realizadas na rede de ensino do Distrito Federal e recebe o prêmio MÃO DA CIDADANIA, promovido pelo Jornal Correio Braziliense, em 2009, na categoria cultura. Também é premiado pelo FAC CULTURA BRASILIA 60 e pelo Prêmio Aldir Blanc Grande Circular promovido pela Secretaria de Cultura em 2020. Esses últimos na categoria literatura.

Grupo de Resgate Ambiental (GRA)

Associação civil dotada de personalidade jurídica de direito privado, tem duração por tempo indeterminado e de caráter beneficente, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, constituída em 26/11/2014.

Alguns dos projetos realizados pela entidade:

– Guarda Mirim Ambiental (GMA) – projeto social de disciplina militar, com base no reforço Escolar para crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos;

– Brigada Ambiental – projeto social voluntário de contenção de incêndio para maiores de 21 anos com o curso de brigadista;

– Escolinha de futebol para crianças e adolescentes entre 07 e 18 anos.

O vice-presidente do GRA, Cláudio Oliveira, acentua que termos de fomento, patrocínios e apoios de empresas públicas e/ou privadas para entidades sem fins lucrativos são fundamentais para colaborar com a transformação da sociedade, isso porque incentivam o lado humanitário entre os indivíduos e colaboram para uma melhor qualidade de vida das pessoas.

“Estamos sempre nos organizando para somar com todos os parceiros. No colocamos como uma via para ajudar o desenvolver das crianças e adolescentes como um seres sociais plenos, ligando a educação, a cultura e o esporte. Os projetos sociais vêm se tornando um caminho à promoção das pessoas e à socialização do cidadão”, finaliza Oliveira.

Serviço:

O quê: Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire) receberá as primeiras apresentações do “projeto Tudo o que Fizerdes ao Menor”, com apresentações teatrais e rodas de leitura dramática. Depois da UNIRE, o projeto passará por Planaltina (UIP), Brazlândia (UIBRA), Santa Maria (UISM), terminando em São Sebastião (UISS). O projeto realizará um total de 25 apresentações

Quem: O ator e escritor do monólogo “Tudo o que fizerdes ao menor”, Chico de Aquino, para adolescentes socioeducativas de internação

Quando: Nos dias 5 e 7 de outubro (terça e quinta-feira), sendo quatro por dia, ou seja, duas em cada turno.

Parceiros:

Por meio de um Termo de Fomento, o projeto é apoiado pelo Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/SUBISIS/GDF. A iniciativa também conta com o apoio institucional da Federação Nacional das Guardas Mirins (FENGMB), do MPTDF, da Administrações de Samambaia, do Núcleo Bandeirante, do CDCA, do Conselho tutelar de Samambaia Norte e Sul, da Administração Regional de Ensino de Samambaia e da PMDF

