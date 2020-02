Prouni 2020: selecionados na 1º chamada têm até esta terça (11) para comprovar informações

Os selecionados para as bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos ( Prouni ), referente ao primeiro semestre de 2020, têm até esta terça-feira, 11 de fevereiro, para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição, junto às instituições de ensino. Neste ano são mais de 252.534 bolsas, recorde para um primeiro semestre.

A matrícula no Prouni deve ser feita pelo candidato ou por membros do grupo familiar. Os documentos apresentados devem ser originais e o coordenador Prouni da instituição pode pedir outros documentos eventualmente julgados necessários à comprovação das informações.

Veja, abaixo, os documentos exigidos:



• Documentos de identificação;

• Comprovantes de residência;

• Comprovantes de rendimentos;

• Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais;

• Comprovante de pagamento de pensão alimentícia;

• Comprovantes de ensino médio;

• Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso;

• Comprovante de deficiência, quando for o caso.



Os candidatos que desejam participar do processo seletivo do Prouni deverão ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) mais atual; obter uma nota de corte mínima de 450 pontos na soma das provas objetivas e maior que zero na redação e comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo para bolsa integral e de até 3 salários mínimos para as bolsas parciais.

Outros critérios de participação do Prouni:



• ter cursado o ensino médio em escola pública;

• ter cursado o ensino médio em escola privada, na condição de bolsista integral;

• ter alguma deficiência;

• ou ser professor do quadro permanente de uma escola pública.

Sobre a 2º chamada do Prouni

O programa ainda conta com uma segunda chamada do processo seletivo. O resultado está previsto para ser divulgado em 18 de fevereiro. Nesse caso, os selecionados deverão apresentar os documentos para comprovar as informações até o dia 28.

*Com informações do Ministério da Educação.