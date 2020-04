Saiba como os podcasts podem te ajudar a estudar para o Enem 2020

O edital com as regras para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020 foi divulgado ontem, 31, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ). Foram anunciadas algumas novidades, entre elas a aplicação da prova digital, nos dias 11 e 18 de outubro. Já a versão impressa será aplicada nos dias 1º e 8 de novembro. Feito isso, os futuros candidatos aproveitam, agora, os dias para focar na preparação para a prova.

Com a suspensão das atividades nas instituições de ensino, por causa do Covid-19, o novo coronavírus, estudantes encontraram diversas formas para manter a rotina de estudos em dias neste período de isolamento social. Uma alternativa é fazer uso da tecnologia e de ferramentas que já fazem parte do dia a dia, que podem ajudar na absorção de conhecimento. Um deles são os podcasts.

Os podcasts funcionam de forma semelhante a uma transmissão de rádio, mas com conteúdo sob demanda e com a possibilidade de poder baixá-los. O ouvinte pode encontrá-los na internet, em aplicativos para celular, de forma gratuita. É possível encontrar assuntos dos mais variados temas, inclusive das disciplinas quem caem no Enem, redação e até idiomas. Abaixo, confira opções de podcasts para estudar para o Enem 2020.



Podcast Nerd Cursos

No podcast Nerd Cursos você encontra dicas e informações de matérias como Geografia, Física, Química, Português, História e Biologia. Alguns dos episódios já disponíveis na plataforma são: a evolução molecular da vida; a reprodução das bactérias; o mundo grego: Atenas; a água e a sua importância para a vida; os sais minerais; a teoria celular e outros.

Poscast Resumov

Esse podcast conta com dicas de como estudar para passar nos vestibulares mais concorridos do Brasil, como o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Universidade de São Paulo (USP). Os conteúdos são passados por professores e universitários que abordam técnicas de estudo, quais materiais usar, além de dicas de como aproveitar melhor o tempo para se preparar de maneira eficiente.



Domine Inglês

Esse é um podcast de idioma para quem escolheu inglês como opção de língua estrangeira no vestibular. Os programas são produzidos por uma família americana que mora no Brasil. Com publicação diária, trazem lições curtas e dúvidas frequentes sobre a língua inglesa, além de exercícios fonéticos para treinar.

Politiquês: produzido pelo Jornal Nexo, o Politiquês amplia o debate a respeito de diversos temas da política atual, além de explicar o significado de conceitos políticos que norteiam a temática.

Salvo Melhor Juízo: dedicado a falar sobre Direito , o objetivo do podcast Salvo Melhor Juízo é mostrar que é possível conversar sobre o ramo sem formalismo, vocabulários técnicos inacessíveis ou de forma enfadonha.

Hoy Hablamos: totalmente em espanhol, o Hoy Hablamos é um podcast diário para quem deseja aprender o idioma. Além de melhorar o vocabulário, o estudante aprende expressões próprias da língua, além de escutar como os nativos pronunciam as palavras.

Escriba Café: aprender sobre História e Sociedade para o vestibular é o ponto forte. O Escriba Café explica de forma abrangente os principais fatos históricos que geralmente estão presentes na maioria dos vestibulares como o Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil