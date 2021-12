Sendo um sucesso o CEM de Taguatinga Norte recebeu nova apresentação do Projeto Groove Online Prevenção.

Lucas e sua banda, junto com Elys, Maicon, Josy Reis, Dhemis Messias e a Cia. Lábios da Lua proporcionaram à escola um dia repleto de música, alegria, teatro e um papo bem sério.

Os presentes ficaram muito felizes por estarem recebendo o projeto na sua escola. Alguns até se apresentaram junto com a banda.

Na batera, na guitarra ou cantando, alunos do CEMTN subiram ao palco e animaram todos os presentes.

A aluna Marília Clara e o Matheus cantaram músicas sertanejas.

A aluna Duda Sá cantou um sucesso da Bossa Nova.

Acompanhada do técnico de som, Popó, integrante da equipe Grooveonline, que mostrou aos presentes ser um ótimo tecladista.

Em seguida, Duda, junto com a cantora Elys, cantaram a música Pesadão.

O aluno Igor foi pra pista mostrar toda sua ginga.

O aluno Kaleb deu um show na bateria.

Os cantores Elys e Maicon tem animado a galera durante suas apresentações. Colocando os presentes de pé numa energia contagiante.

Após a apresentação da dupla, Elys fez uma dinâmica onde colocou todos para acompanhá-la. Um momento que mostra a força do Projeto Grooveonline Prevenção.

Em seguida, o guitarrista e professor, Maicon deu uma palestra sobre música. Ele falou com os presentes sobre a música e os seus 3 elementos: ritmo, harmonia e melodia.

Maicon também realizou uma dinâmica onde chamou um dos presentes ao palco para mostrar que qualquer um pode aprender a tocar o instrumento que gosta. Na ocasião, um aluno, que gosta de bateria, mas não sabe tocar, subiu ao palco. Então, com a ajuda do Lucas Gonçalves, tocaram um trecho da música do Queen We Will Rock You, onde o aluno acompanhou o guitarrista.

Maicon está ministrando oficinas de música nas escolas por onde o Projeto Grooveonline Prevenção está passando.

Dando sequência às apresentações, a Cia. de Teatro Lábios da Lua, atuou abordando questões como, bullying, vícios, alcoolismo e violência verbal e física.

Dramatizando algumas cenas muito comuns no nosso cotidiano atualmente. Essas são realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta, ou fingimos não ver.

Abordando a questão do bullying, a violência e o vício. Reproduzindo situações onde houveram xingamentos, rótulos e momentos de agressões verbais e físicas.

A psicóloga Josy Reis, realizou uma palestra onde abordou a questão do Bullying e Cyberbullying, da violência verbal e psicológica.

A questão do bullying é algo muito sério e muito recorrente atualmente, principalmente em meio aos jovens. Josy falou dos perigos de se fazer isso.

Ela perguntou se alguns dos presentes já tinham passado por isso e se gostaria de compartilhar com todos. O aluno Gabriel foi ao palco contar que já sofreu agressão e que, com o tempo, acabou achando melhor ficar sozinho. Pois assim ele se sentia melhor. Ele chegou a sofrer com gagueira, ter déficit de atenção. Daí foi se deixando levar por vícios.

Gabriel acabou conseguindo encontrar ajuda e hoje vem lutando para ser uma pessoa melhor e mais sociável. Ele encontrou na música um instrumento poderoso para conseguir virar o jogo.

Durante sua dinâmica, Josy pediu para que os presentes escolhessem um par e olhassem olho no olho. Entoando palavras de positividades, Josy falou de sucesso e poder.

No fim pediu que todos se abraçassem. Diga sim para a vida! E dessa forma ela passou o bastão para Dhemis Messias.

Dhemis cantou músicas de perseverança, repletas de positividade. Com temas que falam de Deus, de sonhos de sucesso. Do poder que cada um tem de ser aquilo que quiser ser.

Realização Grooveonline Prevenção

O Projeto Grooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

O Sr. Rogerio, representando o Senador Izalci Lucas falou da importância que esse tipo de evento tem para a juventude e a sociedade. O quão positivo ele está sendo, ao ser inserido no ambiente escolar.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]