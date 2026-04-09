Termos de Serviço e da Política de Privacidade – Portal Gama Cidadão

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Última atualização: 9 de abril de 2026

No Portal Gama Cidadão, valorizamos sua privacidade. Esta Política explica como coletamos, usamos e protegemos seus dados.

1. Dados Coletados

  • Pessoais: Nome, e-mail e IP ao se cadastrar ou comentar (opcional).
  • Automáticos: Cookies, dados de navegação (páginas visitadas, dispositivo) para melhorar a experiência.
  • De terceiros: Google Analytics para estatísticas anônimas.

2. Uso dos Dados

  • Enviar newsletters (se cadastrado).
  • Analisar uso do Site e personalizar conteúdos.
  • Prevenir fraudes e spam.

3. Compartilhamento

  • Não vendemos dados. Compartilhamos apenas com provedores (hospedagem, e-mail) sob contratos de confidencialidade.
  • Cumprimos a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

4. Cookies e Tecnologias

  • Usamos cookies essenciais e analíticos. Você pode gerenciá-los no navegador.
  • Ferramentas: Google Analytics (opção de opt-out).

5. Seus Direitos

  • Acessar, corrigir, deletar ou revogar consentimento via contato@gamacidadão.com.br.
  • Portabilidade de dados sob LGPD.

6. Segurança e Alterações

  • Usamos medidas técnicas para proteger dados, sem garantia absoluta.
  • Alterações serão notificadas no Site.

Contato: contato@gamacidadão.com.br | DPO: dpo@gamacidadão.com.br

 
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