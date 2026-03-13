Terracap promove ação em homenagem ao Dia da Mulher no Jardim Botânico

Na última quarta-feira (4), o Jardim Botânico de Brasília foi palco de uma homenagem ao Dia da Mulher dedicada às colaboradoras da Terracap. A iniciativa teve como objetivo valorizar as servidoras e proporcionar um momento de integração, cuidado e bem-estar.

A ação foi organizada pela Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes), com o apoio da Associação dos Servidores da Terracap (Aster), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), da Geap Saúde e da Assessoria de Comunicação (Ascom).

Durante a programação, foram distribuídos kits de lanche às participantes, promovendo um momento de acolhimento e confraternização. A fisioterapeuta da Geap Bruna Alves conduziu um momento de preparação física, com orientações e exercícios de aquecimento antes da atividade ao ar livre. Em seguida, as participantes realizaram uma caminhada pela trilha do Jardim Botânico, aproveitando o contato com a natureza em uma atividade voltada ao bem-estar e à integração.

O evento também incluiu uma exposição dialogada conduzida pela psicóloga clínica Mariana Pedrosa, com o tema “Saúde mental da mulher: reflexões sobre os papéis sociais e seus impactos na saúde mental”, promovendo um espaço de conversa e reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no cotidiano.

Para Larissa Cristina, da Gefis, a iniciativa representou uma oportunidade diferente dentro da rotina de trabalho. Segundo ela, ações como essa são importantes por promover momentos de integração entre as empregadas e também por possibilitar que os participantes conheçam melhor as áreas do Distrito Federal.

Também foram realizados sorteios entre as participantes, encerrando a programação com um momento de descontração.

Fotos da ASCOM da Terracap