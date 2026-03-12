Celebrado anualmente em 12 de março, o Dia Mundial do Rim tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância da saúde renal, incentivando ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças que afetam os rins. A campanha é coordenada internacionalmente por entidades de saúde e, no Brasil, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

Em 2026, o tema da mobilização será “Cuidar de pessoas e proteger o planeta”, destacando a relação entre saúde humana, sustentabilidade e qualidade de vida. A iniciativa busca conscientizar a população sobre hábitos saudáveis, acesso ao diagnóstico precoce e a importância do cuidado contínuo com a função renal.

Segundo especialistas, muitas doenças renais evoluem de forma silenciosa e podem permanecer sem sintomas por longos períodos. Por isso, exames simples de rotina são essenciais para detectar precocemente possíveis alterações. Entre eles está o exame de sangue para dosagem de creatinina, que permite avaliar o funcionamento dos rins e identificar sinais iniciais de insuficiência renal.

A campanha também alerta para fatores de risco que podem comprometer a saúde renal, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo e uso excessivo de medicamentos sem orientação médica. A adoção de hábitos saudáveis, incluindo alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e acompanhamento médico periódico, são medidas fundamentais para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças renais.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, milhões de brasileiros convivem com algum grau de comprometimento renal, muitas vezes sem saber. Por isso, ações educativas realizadas durante o Dia Mundial do Rim têm papel essencial na disseminação de informações e na promoção da saúde pública.

A mobilização também envolve hospitais, clínicas, profissionais da saúde e instituições públicas e privadas, que promovem palestras, campanhas educativas e orientações à população, reforçando a importância de cuidar dos rins ao longo de toda a vida.

Referências

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) – Dia Mundial do Rim

World Kidney Day – Campanha Internacional de Conscientização

Ministério da Saúde – Prevenção das Doenças Renais

Organização Mundial da Saúde (OMS) – Doenças Crônicas e Saúde Renal