Associação de proteção veicular já atende mais de 4.000 placas e se expande no Brasil

A associação de proteção veicular TODOS Protegidos irá inaugurar, ainda em 2026, 30 novas franquias em estados do Centro-Oeste brasileiro. O objetivo da associação, que já atende mais de 4.000 placas em todo o território nacional, é ampliar ainda mais sua área de atuação e democratizar a proteção veicular para motoristas de todas as regiões do país.

De acordo com Ubirani Pinho, CEO da TODOS Protegidos, qualquer pessoa interessada pode se inscrever para abrir uma franquia da marca. No entanto, alguns grupos terão prioridade: “Será dada a oportunidade, em primeiro lugar, aos franqueados e investidores próximos ao grupo Cartão de TODOS. Em seguida, disponibilizaremos franquias aos demais investidores de fora do grupo. Os requisitos para ter a própria franquia são possuir fit cultural com a empresa e experiência em franquias ou em outros negócios”, explica.

Foco no Centro-Oeste

Ubirani ressalta que as franquias serão abertas nas principais cidades do Centro-Oeste do Brasil, contemplando os três estados da região, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. As inscrições dos interessados irão determinar os municípios exatos em que as unidades serão instaladas.

O CEO afirma que a localidade é promissora para os franqueados, e que a oferta de um serviço de proteção veicular com preços 20% menores do que os do seguro tradicional, como o oferecido pela TODOS Protegidos, deve atrair muitos interessados. “Esperamos uma demanda superior a 150 mil placas após a abertura das 30 novas unidades na região”, sintetiza.

“Já estamos realizando uma experiência-piloto nas cidades da região metropolitana de Goiânia e também em alguns municípios de Mato Grosso. Nosso retorno tem sido positivo, e percebemos que a população está disposta a adotar a proteção veicular no Centro-Oeste brasileiro”, afirma.

Segundo ele, os interessados em franquear o negócio devem entrar em contato com a central da TODOS Protegidos por meio do e-mail institucional: [email protected].

Como funciona a proteção veicular?

Regulamentada no Brasil em 2025 por meio da Lei Complementar nº 213/2025, a proteção veicular tem conquistado cada vez mais motoristas dispostos a adotá-la como alternativa ao seguro de automóveis. O preço mais baixo e a oferta dos mesmos benefícios, como assistência em caso de roubo e furto, auxílio em problemas mecânicos e guincho, fazem com que muitos motoristas procurem o serviço.

“A proteção veicular consegue oferecer um preço menor porque é um serviço baseado no mutualismo. Ou seja, a soma das contribuições dos associados garante a proteção de todos”, explica Ubirani.

Nesse modelo, os associados contribuem mensalmente por meio de um sistema de rateio de custos de despesas dos automóveis solicitantes. Assim, caso um deles enfrente um sinistro com o veículo, os recursos arrecadados são utilizados para atender à demanda, promovendo a sustentabilidade do negócio e garantindo assistência ao associado.

“A proteção veicular democratiza a proteção de automóveis, uma vez que cobra o mesmo preço de pessoas com diferentes perfis, idades e que moram em diversas regiões. O serviço tem atraído muitos interessados, já que 70% dos veículos do país não contam com nenhuma assistência. Com isso, a proteção veicular representa uma excelente oportunidade para quem deseja abrir a própria franquia”, argumenta o CEO.

Disclaimer: A TODOS Protegidos é uma associação de caráter mutualista e sem fins lucrativos. Por isso, não pode ser chamada de “empresa”, “companhia” ou termos similares. Da mesma forma, devido à sua natureza mutualista, a TODOS Protegidos não possui “faturamento”, mas realiza rateios para subsidiar suas operações.

Sobre a TODOS Protegidos

A TODOS Protegidos é uma associação de proteção veicular de caráter mutualista e sem fins lucrativos, criada por Ubirani Guimarães de Pinho. Regulamentada pela Lei Complementar nº 213/2025, a entidade atua por meio do compartilhamento de riscos entre associados, oferecendo proteção para carros e motos em casos de colisão, roubo, furto, danos causados por fenômenos naturais e outras ocorrências, além de serviços de assistência 24 horas.

Com foco na ampliação da oferta à proteção veicular e acessibilidade do serviço para todas as classes, a associação pratica valores até 20% inferiores à média do mercado e adota um modelo baseado no mutualismo e no rateio dos custos entre os participantes para subsidiar serviços. Atualmente, a TODOS Protegidos está presente em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Distrito Federal, protegendo cerca de 4 mil veículos.