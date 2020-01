36ª Feira do Livro de Brasília leva atividades culturais a escolas públicas

Alunos da rede pública de ensino de Sobradinho II e Planaltina terão uma programação especial no retorno às atividades escolares. De 10 a 21 de fevereiro, dez unidades de ensino receberão a segunda fase da 1ª FeLiB Itinerante. O projeto visa despertar o gosto pela leitura e pela produção literária fazendo o caminho inverso do tradicional, levando a magia da Feira do Livro de Brasília diretamente às escolas públicas, ampliando o acesso à literatura.

Nessa etapa, Rose Costa e William Reis serão responsáveis pela contação de histórias. Já os autores Alessandra Roscoe e Romont Willy apresentarão o mundo da produção literária aos estudantes. Ao fim das duas etapas, as 15 unidades visitadas receberão 15 livros cada, totalizando 225 obras entregues gratuitamente.

A 1ª edição da FeLiB Itinerante começou entre os dias 09 a 13 de dezembro, contemplando estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, em cinco escolas públicas de Sobradinho e da Fercal, com a participação da contadora de história Nyedja Gennari e do escritor Tino Freitas. A ação vai culminar na 36ª Feira do Livro de Brasília, programada para acontecer de 3 a 13 de setembro, no Conjunto Cultural da República, em comemoração, também, aos 60 anos de Brasília.

Segundo o presidente do Instituto Latinoamerica, entidade realizadora do evento, Atanagildo Brandolt, a iniciativa itinerante visa, antes de mais nada, promover o encontro do leitor com o autor, possibilitando a esses alunos, professores e diretores o contato direto com a produção literária. “Já o projeto da 36ª FeLiB, em setembro, prevê também o aluguel de ônibus para trazer à Esplanada escolas das zonas mais distantes, com menores IDH’s, para conhecerem o que é uma mostra expositiva e terem contato com as inúmeras atividades da Feira”, completou Brandolt.

A Feira do Livro de Brasília conta com apoio da Câmara do Livro do Distrito Federal e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço:

1ª FeLiB Itinerante

Quando: 2ª etapa: 10 a 21 de fevereiro 2020

Onde: Sobradinho II e Planaltina

Quanto: projeto gratuito, destinado a estudantes de escolas públicas

Mais informações: (61) 99259-2824 | Produção

Produção executiva: Abèbè Produções