Gama sedia a 3ª Feira do Trabalho e do Campo de 6 a 11 de outubro

O Gama recebe, de 6 a 11 de outubro, a 3ª edição da Feira do Trabalho e do Campo, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

O evento é gratuito e promete transformar a cidade em um espaço de oportunidades, aprendizado e celebração da cultura local.

A feira reúne produtores rurais, artesãos e pequenos empreendedores, criando um ambiente de exposição e comercialização de produtos, além de oferecer oficinas, cursos e palestras voltados à capacitação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

A programação inclui, ainda, atrações culturais e artísticas, com destaque para a participação de talentos da região, valorizando a identidade e a diversidade do Distrito Federal.

“A Feira do Trabalho e do Campo é uma celebração da força da comunidade. Aqui, unimos desenvolvimento econômico, sustentabilidade e inclusão produtiva, criando oportunidades reais para todos”, afirma Tamires Rodrigues, presidente do Instituto Acolher.

“É uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho dos pequenos produtores, fomentar parcerias e abrir novos caminhos para geração de renda e desenvolvimento sustentável” Thales Mendes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Mais do que uma vitrine de produtos e serviços, a feira se consolida como um espaço de integração entre campo e cidade, aproximando a população de iniciativas que geram trabalho, renda e desenvolvimento sustentável para o DF.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, a Feira do Trabalho e do Campo da traz visibilidade. “É uma importante iniciativa para valorizar a agricultura familiar e fortalecer a economia local. É uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho dos pequenos produtores, fomentar parcerias e abrir novos caminhos para geração de renda e desenvolvimento sustentável”, afirmou o secretário.

Destaques da Programação

  • Feira de Produtos Rurais e Artesanato – diariamente, das 8h às 18h
  • Cursos de Gestão Financeira e Plano de Negócios (das 8h às 11h)
  • Cursos de Cooperativismo e Autogestão (das 14h às 17h)
  • Oficinas temáticas
    • Fuxico Sustentável
    • Meio Ambiente e Sustentabilidade
    • Biojóias e Artesanato Natural
    • Feiras Solidárias
    • Cooperar é Mais do que Somar
  • Palestras
    • Soberania alimentar e produção orgânica
    • Direitos do microempreendedor

*Com informações da Sedet-DF

Israel Carvalho

Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

