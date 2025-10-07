A corrida eleitoral no Distrito Federal ganhou um novo e significativo capítulo. Na última sexta-feira (3), o ex-governador José Roberto Arruda, uma das figuras mais influentes da política brasiliense, esteve em Santa Maria para realizar a primeira reunião do projeto “Arrudeando Brasília”, que marca oficialmente sua volta ao cenário político com foco nas eleições de 2026.

O encontro, realizado na casa da liderança comunitária Jô Martins, reuniu mais de 200 pessoas, entre moradores, comerciantes, lideranças comunitárias e políticas. Na ocasião, Arruda fez uma declaração de peso ao pré-candidato:

“Aposto todas as fichas no Daniel Radar”, diz Arruda e aquece disputa em Santa Maria e Gama”

Com essa frase direta e simbólica, o ex-governador oficializou seu apoio a Daniel Radar, que obteve 11.739 votos em 2022, e que por apenas 146 votos não conquistou uma vaga na Câmara Legislativa.

Durante o evento, Arruda relembrou sua trajetória em Santa Maria, especialmente a construção do Hospital Regional, uma das obras mais emblemáticas de sua gestão. “Pacientes eram atendidos com dignidade. Recebiam ligações para marcar suas consultas. Isso me enche de orgulho”, afirmou.

Agora com o respaldo de Arruda, Radar fortalece sua pré-candidatura e passa a ocupar um espaço de destaque no cenário político das regiões de Santa Maria e Gama, onde já possui base consolidada e engajamento popular crescente.

Do outro lado, a deputada distrital Jaqueline Silva, apoiada pelo governador Ibaneis Rocha e pela vice-governadora Celina Leão, terá pela frente uma disputa acirrada diante de uma candidatura cada vez mais competitiva e com forte densidade eleitoral.

Com essa nova configuração, cresce a expectativa de que, pela primeira vez, Santa Maria e Gama possam eleger dois representantes legítimos em 2026, ampliando a presença da região sul do DF na Câmara Legislativa e fortalecendo sua representatividade política.

Informou Egnews – 07/10/2025

