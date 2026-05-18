O Senador Izalci Lucas visita a Cia. Lábios da Lua onde foi recepcionado pelo presidente e pela equipe do Projeto Grooveonline Prevenção

Na manhã de sexta-feira,15/05, o Senador Izalci esteve na sede da Cia Lábios da Lua no Gama. O Senador foi conhecer a entidade e bater um papo com equipe do Projeto Grooveoline Prevenção. O presidente da CIa. Sr. Geovane Batista recepcionou e mostrou as dependências da entidade ao parlamentar.

Izalci, gostou muito do ambiente. Um local artístico-cultural que dispõe de um auditório com capacidade para 100 pessoas e salas para cursos.

Durante a visita do Senador Izalci, o coordenador do Projeto Grooveonline prevenção, o empresário Geraldinho Gonçalves, falou com todos os presentes. Ele enalteceu a importância do apoio que o parlamentar tem dado ao projeto. E do quão importante e benéfico, o Grooveonline Prevenção tem sido na vida das pessoas, nas escolas por onde já se apresentou.

Geraldinho agradeceu o apoio do Senador para esta importante obra por fim, ele agradeceu a presença de todos.

O Senador Izalci Lucas, falou sobre sua trajetória de vida. Como tudo começou na vida pessoal e política Ele, também, falou sobre os projetos que já criou e está criando. Izalci parabenizou toda a equipe do Projeto Grooveonline Prevenção. Disse que está sempre acompanhando o decorrer das apresentações e que esse Projeto é de uma importância vital para um trabalho que atua na base, onde está o futuro da nação.

“Para falarmos do futuro do nosso país, temos de estar conectados com os jovens! Por isso eu apoio o projeto Grooveonline, realizado em parceria com a Companhia Lábios da Lua.”

Na ocasião, o Senador Izalci informou a todos que é pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Ele pediu apoio aos presentes nessa nova jornada e que espalhem isso pelo DF.

Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. E, é um político que, a décadas, muito tem feito pelo Distrito Federal.

Um pouco de sua história

Mineiro de Araújos (MG) Izalci Lucas Ferreira chegou em Brasília logo no começo da cidade. Ele veio com a mãe e mais seis irmãos, na carroceria de um caminhão. Seu pai já morava na Vila Planalto. Quando conseguiu comprar uma casa no Guará, trouxe a família.

Izalci é formado em Ciências Contábeis e pós graduado em Administração Financeira. Ele está na política do DF desde os anos 90. Ele fez muito pelo DF e dentre uma de suas maiores obras está o Cheque Educação, criado nos anos 90 e que serviu de base para a criação do PROUNI.

Atualmente Izalci tem destinado emendas parlamentar para que o Projeto possa ocorrer. Proporcionando dias de bênçãos e alegrias, tocando profundamente cada um que participa destes momentos.

Um sinal de agradecimento que impactou o senador

Ao final de cada apresentação o palestrante, coach e músico, Dhemis Messias faz um agradecimento público ao Senador, por todo o apoio dado ao projeto. No momento em que vai fazer o agradecimento, Dhemis pede que a plateia o acompanhe, no gestual e na fala. Fazendo gestos com as mãos ele, junto com a platéia, diz em voz alta:

“Obrigado Senador Izalci!”

Essa forma de agradecimento cativou o Senador, de tal modo que ele pediu para que o Dhemis fizesse o mesmo ato, no dia de hoje.

Confira o vídeo publicado pelo Senador Izalci em suas redes sociais:

Um projeto de semeadura que já alcançou muita gente

O Projeto Grooveonline já alcançou mais de 100 mil alunos, em escolas públicas no DF. Por meio da música, do teatro e de outras artes. Conscientizando, incentivando e motivando, abordando temas sensíveis à juventude, como combate às drogas, a violência e ao bullying.

O Projeto Grooveonline Prevenção não só vem semeando, como colhe bons frutos por toda essa bela obra que executa. Transformando a vida das comunidades escolares que recebem o projeto. E todo este trabalho começa a dar novos frutos. O Senador Izalci sabe e reconhece a importância disso.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, que existe desde 1992. Tem realizado diversos projetos na área cultural. Sendo a responsável pela execução e realização do Projeto Grooveonline Prevenção.. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Projeto Grooveonline Prevenção tem como coordenador o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline