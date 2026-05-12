11ª edição do Promotores de Segurança Cidadã reúne estudantes em Planaltina para debate sobre bullying e respeito nas escolas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF), finalizou no mês de abril o 5º ciclo do programa Cidadania no Trânsito. A iniciativa integra o projeto estratégico Detran nas Escolas e reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com a formação de condutores conscientes e a promoção de uma cultura de paz nas vias da capital.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realizou, nessa segunda-feira (11) e terça-feira (12), a 11ª edição do programa formativo Promotores de Segurança Cidadã. O evento ocorreu no Centro Cultural de Planaltina e reuniu estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública de ensino.

Direcionado a estudantes do ensino médio da rede pública, o programa oferece a formação teórico-técnica necessária para o processo de habilitação. Com carga horária que abrange conteúdos de Legislação, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Cidadania, o curso está adaptado à Resolução nº 1020/25 do Contran e ao conteúdo programático da Portaria nº 923/25. Assim, os jovens podem concluir essa etapa da obtenção da CNH ainda no ambiente escolar, facilitando o acesso à mobilidade de forma segura e responsável.

O 5º ciclo iniciou em 2025 com estudantes do 2º ano do ensino médio em 11 unidades escolares da rede pública do Distrito Federal, totalizando 15 turmas e certificando 275 estudantes.

A importância do programa vai além da obtenção da licença para dirigir. Ao levar o debate sobre segurança viária para as salas de aula, o Detran-DF e a SEEDF investem na educação como ferramenta principal para reduzir acidentes e preservar vidas. O encerramento deste ciclo representa mais um passo na construção de um trânsito mais humano e solidário para os brasilienses.

Com informações do Detran-DF.