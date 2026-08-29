O Bezerrão vai parar neste domingo (30/8). A partir das 16h, o Gama recebe o ASA-AL em jogo que vale vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a casa lotada e a torcida como principal aliada, o time alviverde encara o desafio de reverter a desvantagem construída em Arapiraca e manter vivas as esperanças de conquistar o acesso e o título inédito da quarta divisão nacional.
O primeiro jogo, disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), terminou com vitória do ASA por 2 a 0. Os gols foram marcados por Motta e Sammuel — este último de pênalti. O resultado colocou o time alagoano em vantagem confortável: pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda assim garantir classificação à final.
A força do Bezerrão
Não por acaso, o clube aposta tudo no fator mando de campo. O Bezerrão tem capacidade para aproximadamente 20 mil torcedores, e a expectativa é de casa cheia para a decisão. A presença da torcida gamense já é apontada por rivais e observadores como a maior preocupação do ASA: sustentar o resultado por 90 minutos diante de uma arquibancada lotada será um dos grandes desafios da equipe alagoana.
A frase resume o sentimento: 90 minutos no Bezerrão é muito tempo.
Ingressos e informações
A bilheteria do Estádio Bezerrão estará aberta neste sábado (29/8), das 10h às 20h, para a comercialização presencial de ingressos e distribuição de gratuidades. Os valores são:
- Leste, Sul e Norte (visitantes):
R$ 25
- Oeste:
R$ 35
- Hospitality:
R$ 100
Atenção: em acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não haverá venda de ingressos na bilheteria no domingo, dia da partida. O clube orienta os torcedores a anteciparem a compra e evitarem deixar para a última hora.
A outra semifinal
Do outro lado da chave, Uberlândia-MG e ABC-RN disputam a segunda vaga na final. No jogo de ida, disputado em Uberlândia, o time mineiro venceu por 1 a 0 e abriu vantagem. A partida de volta será em Natal, e o Uberlândia joga pelo empate para garantir a classificação.
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