O Bezerrão vai parar neste domingo (30/8). A partir das 16h, o Gama recebe o ASA-AL em jogo que vale vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a casa lotada e a torcida como principal aliada, o time alviverde encara o desafio de reverter a desvantagem construída em Arapiraca e manter vivas as esperanças de conquistar o acesso e o título inédito da quarta divisão nacional.

O cenário da semifinal

O primeiro jogo, disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), terminou com vitória do ASA por 2 a 0. Os gols foram marcados por Motta e Sammuel — este último de pênalti. O resultado colocou o time alagoano em vantagem confortável: pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda assim garantir classificação à final.

Para o Gama, a missão é clara, porém dura. O time precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso vença por dois gols de diferença — o mesmo placar da partida de ida invertido —, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

A força do Bezerrão

Não por acaso, o clube aposta tudo no fator mando de campo. O Bezerrão tem capacidade para aproximadamente 20 mil torcedores, e a expectativa é de casa cheia para a decisão. A presença da torcida gamense já é apontada por rivais e observadores como a maior preocupação do ASA: sustentar o resultado por 90 minutos diante de uma arquibancada lotada será um dos grandes desafios da equipe alagoana.

A frase resume o sentimento: 90 minutos no Bezerrão é muito tempo .

Ingressos e informações

A bilheteria do Estádio Bezerrão estará aberta neste sábado (29/8), das 10h às 20h, para a comercialização presencial de ingressos e distribuição de gratuidades. Os valores são:

Leste, Sul e Norte (visitantes): R$ 25

Oeste: R$ 35

Hospitality: R$ 100

Os setores Leste e Sul terão vendas separadas, sem possibilidade de circulação entre eles. Crianças de até 12 anos terão entrada gratuita , sem necessidade de retirada de gratuidade antecipada.

Atenção: em acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não haverá venda de ingressos na bilheteria no domingo, dia da partida. O clube orienta os torcedores a anteciparem a compra e evitarem deixar para a última hora.

A outra semifinal

Do outro lado da chave, Uberlândia-MG e ABC-RN disputam a segunda vaga na final. No jogo de ida, disputado em Uberlândia, o time mineiro venceu por 1 a 0 e abriu vantagem. A partida de volta será em Natal, e o Uberlândia joga pelo empate para garantir a classificação.

O vencedor de ASA x Gama enfrentará o classificado desse confronto na grande final da Série D 2025.