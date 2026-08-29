Dia C levará serviços, cuidado e cooperação ao Residencial Paraíso, no Gama

Promovido pelo Sistema OCB/DF é um convite aos moradores para uma tarde de atendimentos, orientações e atividades

O Residencial Paraíso, na região da Ponte Alta, no Gama, receberá, neste sábado, 29 de agosto, uma edição especial do Dia de Cooperar, conhecido como Dia C. Promovido pelo Sistema OCB/DF, o evento será realizado a partir das 13h e reunirá cooperativas, parceiros e voluntários em uma programação voltada aos moradores da comunidade.

O Dia C é uma mobilização nacional do cooperativismo brasileiro que reúne cooperativas, cooperados, colaboradores e voluntários em ações destinadas ao desenvolvimento das comunidades. A iniciativa coloca em prática o princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade por meio de atividades de voluntariado e projetos de impacto social e ambiental realizados em diferentes regiões do país.

Em 2025, a mobilização alcançou cerca de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil. Segundo dados do Sistema OCB, 1.091 cooperativas participaram de 8.215 ações sociais, que mobilizaram aproximadamente 174 mil voluntários em 2.211 municípios brasileiros. As iniciativas estiveram relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque para ações de Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade e Parcerias e Meios de Implementação.

No Distrito Federal, a edição de 2025 reuniu cooperativas, lideranças, voluntários e moradores em Planaltina. A programação contou com oficinas e atividades educativas, atendimentos à população, rodas de conversa, ações culturais e iniciativas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aproximando o cooperativismo da comunidade por meio de ações práticas de impacto social.

Neste ano, o Residencial Paraíso será o ponto de encontro dessa mobilização no DF. Ao longo da tarde, serão oferecidos serviços e atividades gratuitas aos participantes. A programação terá iniciativas direcionadas a crianças, jovens, adultos e idosos. Entre as atividades previstas estão atendimentos básicos na área de saúde, orientações sobre alimentação, saúde mental e educação financeira, ações de conscientização ambiental, oficinas com materiais recicláveis, contação de histórias, atividades educativas e serviços de cuidado pessoal.

O presidente do Sistema OCB/DF, Remy Gorga Neto, destaca que a realização do Dia C no Residencial Paraíso busca aproximar o cooperativismo dos moradores e contribuir diretamente com o desenvolvimento local.

“Levar o Dia C ao Residencial Paraíso é uma forma de transformar os princípios do cooperativismo em ações concretas. Queremos que os moradores participem, conheçam os serviços oferecidos e vivenciem uma tarde de cuidado, informação, solidariedade e cooperação”, afirma.

A edição de 2026 já reúne 16 cooperativas, além de instituições parceiras que contribuirão com profissionais, voluntários e atividades para a comunidade.

Serviço

Dia de Cooperar 2026, Dia C

Data: 29 de agosto de 2026, sábado

Horário: das 13h às 18h

Local: Residencial Paraíso, Ponte Alta, Gama/DF