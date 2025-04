A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém, representa um marco para o Brasil e para o planeta. Pela primeira vez, a maior conferência climática do mundo acontece na Amazônia — região estratégica para o enfrentamento da crise do clima e para o debate sobre justiça ambiental. Para apoiar jornalistas, estudantes de jornalismo e comunicadores na tarefa de cobrir esse evento de forma qualificada, crítica e com profundidade, a Abraji lança o curso online gratuito “COP30 em pauta”, com apoio do Itaú e curadoria da jornalista Cristiane Prizibisczki, com cocuradoria do site ((o))eco.

O curso será realizado entre abril e maio de 2025, em formato MOOC (Curso Online Massivo), com aulas ao vivo transmitidas pela internet e posteriormente após o curso disponíveis até novembro de 2025. O conteúdo foi cuidadosamente planejado para oferecer fundamentos técnicos e contextuais da cobertura climática, além de estratégias práticas para quem vai cobrir a COP presencialmente ou remotamente. Os palestrantes são jornalistas experientes que já cobriram várias conferências do clima e pesquisadores da ciência climática.

As inscrições vão desta quinta-feira, 10, a 22 de abril de 2025, por meio deste formulário online. Os inscritos receberão o link de acesso por email até a véspera do evento. O curso é gratuito e aberto a jornalistas, estudantes e comunicadores de todo o Brasil. Participantes com frequência mínima de 70% das aulas receberão certificado digital.

Sobre a COP30 e sua importância global

A COP30 será um momento-chave para avaliar o progresso das metas do Acordo de Paris e renovar os compromissos nacionais de redução de emissões (NDCs). O evento ocorre em um cenário internacional marcado por conflitos geopolíticos, retrocessos ambientais e urgência climática.

O fato de ocorrer na Amazônia traz visibilidade à centralidade da floresta e dos povos da região na luta contra o colapso climático. O Brasil, como anfitrião, terá papel de destaque e será observado quanto ao seu compromisso com metas climáticas e a proteção da biodiversidade.

Estrutura do curso

O curso está dividido em cinco módulos, totalizando dez aulas, com cerca de 1h30 de exposição e 30 minutos para perguntas e debate. As agendas abaixo seguem o horário de Brasília.

Abertura – Apresentação

📅 24 de abril

Abertura Abraji – 8h40-8h45

Katia Brembatti (presidente da Abraji)

Conheça a agenda de finanças sustentáveis e de transição climática do banco Itaú – 8h45-9h

Luciana Nicola (Itaú)

Módulo 1: introdução à ciência climática

Aula 1 – Dando nome aos bois: quem é quem no xadrez das emissões

📅 24 de abril – 9h às 11h

Palestrantes: Tasso Azevedo (MapBiomas e SEEG) e Nádia Pontes (Deutsche Welle)

Ementa:

Quem são os maiores emissores históricos e atuais de GEE (Gases de Efeito Estufa)

Setores econômicos mais poluentes no cenário global e nacional

Explicando conceitos – O que significa CO2 equivalente / O que são emissões líquidas e brutas / O que é NetZero

Quanto é preciso cortar em emissões no nível global para tentar garantir o 1,5ºC

Quais os potenciais do Brasil na mitigação

Como reportar notícias que falam de emissões de GEE (o que é preciso ficar atento, detalhes importantes que devem ser considerados na linguagem e cuidados a serem tomados com números)

Aula 2 – As mudanças climáticas no Brasil

📅 25 de abril – 10h às 12h

Palestrante: Cláudio Ângelo (Observatório do Clima)

Ementa:

Impactos das mudanças climáticas nos biomas brasileiros

Cenários futuros previstos pelo IPCC

Importância estratégica da Amazônia para o equilíbrio climático global.

Qual a meta corte de emissões do Brasil e se ela está alinhada com o 1,5ºC

Em que pé está o Plano Clima

Planos de expansão da exploração de petróleo X Brasil líder climático

Módulo 2: introdução à cobertura climática

Aula 3 – O que são as COPs e por que a COP30 importa

📅 6 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Marta Salomon (Instituto Talanoa)

Ementa:

Contexto de criação da UNFCCC

Caminho das negociações – da Rio92 à COP30

Relevância do evento para o Brasil e no âmbito das negociações internacionais sobre clima

Aula 4 – O Acordo de Paris: estrela guia da luta climática global

📅 9 de maio – 10h às 12h

Palestrantes: Stela Hershmann (Observatório do Clima) e Giovana Girardi (Agência Pública)

Ementa:

Contexto no qual o Acordo de Paris foi criado

Fundamentos do Acordo de Paris (o que ele prevê, quais objetivos, como se dá participação das partes)

Em que pé estamos na implementação do tratado

Importância da nova rodada de NDCs

Conceitos-chave (mitigação, adaptação e financiamento climático)

Experiência pessoal na cobertura dos termos do Acordo de Paris, com dicas sobre dificuldade e sobre o que ficar atento na hora da cobertura

Módulo 3: técnicas de jornalismo climático e ambiental

Aula 5 – Comunicando as mudanças climáticas

📅 15 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Cristiane Prizibisczki (Site ((o))eco)

Ementa:

Histórico de cobertura das mudanças climáticas

O que mudou nas últimas décadas na forma de comunicar as mudanças climáticas

Técnicas e estratégias eficientes para comunicar mudanças climáticas

Fontes e ferramentas úteis para jornalistas

Aula 6 – Desinformação climática e jornalismo investigativo

📅 16 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Bernardo Esteves (Revista Piauí)

Ementa:

O ecossistema de desinformação climática no mundo

A especificidade do negacionismo brasileiro

Como a imprensa brasileira cobria a desinformação climática e como vem mudando de postura

Como se preparar para cobrir desinformação climática

Indicação de fontes de informação confiáveis e ferramentas digitais úteis para a cobertura climática

Módulo 4: a conferência do clima no Brasil, e agora?

Aula 7 – O contexto internacional importa

📅 22 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Claudia Antunes (Sumaúma)

Ementa:

Como o contexto geopolítico global afeta as negociações climáticas

Impacto da presidência de Donald Trump para a agenda climática (saída do Acordo de Paris e UNFCCC, desregulamentações, corte de financiamentos, influência do discurso em outras partes do globo)

Impactos dos conflitos internacionais recentes na agenda climática (Russia X Ucrânia, Israel X Hamas, guerras civis no Sudão, Iemen, Mianmar, Mali, Síria) – como elas enfraquecem o processo de negociação multilaterial e como influenciam preço do petróleo

Papel do Brasil na diplomacia climática – promessa da presidência da COP30 de fortalecer processo multilateral e mecanismos de negociação da UNFCCC

Aula 8 – O que vai ser manchete na COP30

📅 23 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Daniela Chiaretti (Valor Econômico)

Ementa:

Principais temas e ações da presidência brasileira que devem ter destaque na COP30

Chamado global contra mudança climática – Missão 1,5ºC

Contexto geopolítico complexo – busca pelo fortalecimento do processo multilateral

“Mutirão” global – Sistema de alavancas

Balanço da nova rodada de NDCs

Mapa do Caminho de Baku a Belém para 1,3T

Adaptação recebendo mais atenção

Maior atenção também à biodiversidade – SbN/ Unidos por Nossas Florestas/ TFFF

Balanço ético global

Módulo 5: estratégias para cobertura da COP30

Aula 9 – Diversificando a pauta: a COP não é só lugar de engravatados

📅 29 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Mariana Belmont (Gênero e Número)

Ementa:

Conceito de justiça climática

Como incluir o conceito e exemplos de justiça climática em pautas que podem surgir na COP30

Como se dá a participação da sociedade civil nas Conferências e onde encontrar essas vozes

A hora e a vez da sociedade – COP30 deve dar vazão à voz da sociedade, após 3 COPs realizadas em países que cercearam as manifestações

Como elaborar pautas que incluam a perspectiva da sociedade civil nos temas tratados dentro das negociações

Aula 10 – Como se preparar para a COP30

📅 30 de maio – 10h às 12h

Palestrante: Sérgio Teixeira (Capital Reset)

Ementa:

Passo a passo sobre credenciamento de imprensa

Como estão divididos os espaços da conferência (Green e Blue Zone. Yellow zone?)

O que é esperado que aconteça ao longo das duas semanas de evento

Como organizar previamente a cobertura do evento

Estratégias práticas para uma cobertura jornalística eficiente

Para quais situações o jornalista deve estar previamente preparado

Inscrições

📅 Período de inscrição: de 10 a 22 de abril de 2025

📄 Inscreva-se por meio deste formulário

📘 Leia o edital completo aqui

Conheça todos os palestrantes

Katia Brembatti

Presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), editora no Estadão Verifica e professora de Jornalismo na Universidade Positivo. Com a série “Diários Secretos”, recebeu prêmios como o Esso, Tim Lopes, Ipys de melhor reportagem da América Latina e o Global Shining Light Award.

Luciana Nicola

Integrante do Programa de Sócios, é diretora no Grupo Itaú Unibanco desde 2022. Atualmente é responsável pela área de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Ocupa também função como diretora da Fundação Itaú para Educação e Cultura, conselheira na Fundação Itaú Unibanco Previdência complementar e diretora presidente da Associação Itaú Viver Mais. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Novos Negócios (2018 a 2021) e Superintendente de Relações Governamentais e Institucionais (2009 a 2018). Atuou como Gerente de Responsabilidade Social (2004 a 2009) no Instituto Unibanco S.A. e na área de Endomarketing do Unibanco S.A. (1997 a 2004). Atualmente membra do Conselho de Administração do Instituto do Pacto Global Brasil, membra do Grupo Estratégico da Coalização Brasil clima, florestas e agricultura, e Membra do Conselho de administração do CEBDS, e atua como Diretora Setorial, no Comitê ESG da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).Foi também Membro do Conselho Diretor (2005 a 2007) da Associação Junior Achievement do Estado de São Paulo. É bacharel em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brasil; pós-graduada em Semiótica da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil e em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública – CLP e Center on the Legal Profession da Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, EUA. Também concluiu sua capacitação em Mudanças Climáticas pelo IBGC em 2021, por meio da iniciativa do Chapter Zero, uma rede global de engajamento dos Conselhos em desafios climáticos.

Tasso Azevedo

Consultor e empreendedor social nas áreas de florestas, sustentabilidade e mudanças climáticas. Coordena o SEEG Network, sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, e o MapBiomas, plataforma que produz mapas anuais de uso e cobertura da terra. Foi o primeiro chefe do Serviço Florestal Brasileiro e desempenhou papel fundamental na criação do Fundo Amazônia. ​

Nádia Pontes

Jornalista multimídia especializada em meio ambiente e ciência. Atua como correspondente no Brasil para a Deutsche Welle e colabora com outros veículos nacionais e internacionais. Possui mestrado em ciência ambiental pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP).

Cláudio Ângelo

Jornalista com 20 anos de experiência na cobertura de negociações internacionais sobre clima e ciência climática. Autor de “A Espiral da Morte – Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima”. Atualmente, é coordenador de Comunicação no Observatório do Clima.

Marta Salomon

Jornalista e doutora em Desenvolvimento Sustentável. Atua como especialista sênior no Instituto Talanoa, contribuindo com análises e pesquisas relacionadas a políticas climáticas e sustentabilidade.

Stela Herschmann

Especialista em política climática do Observatório do Clima. Mestre em Administração pela EBAPE/FGV com ênfase em Governo, Instituições e Políticas Públicas, mestre em Direito e Políticas Ambientais pela Duke University e especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio. Já trabalhou com licenciamento e avaliação de impacto e trabalha desde 2014 na agenda de clima e terceiro setor.

Giovana Girardi

Chefe da cobertura socioambiental na Agência Pública e uma das apresentadoras do videocast semanal Bom Dia, Fim do Mundo. Responsável pelo podcast Tempo Quente (Rádio Novelo), foi repórter do Estadão, repórter da Folha de S. Paulo, editora-assistente da revista Scientific American e editora da revista Galileu. Atua desde 2002 no jornalismo de ciência e meio ambiente.

Cristiane Prizibisczki

Jornalista formada pela Universidade Estadual de Londrina/UEL, former-fellow da Universidade de Cambridge (UK), onde estudou a comunicação das Mudanças Climáticas. Tem 19 anos de experiência na cobertura de temas como conservação, biodiversidade, política ambiental e mudanças climáticas. Repórter especial do site ((o))eco e apresentadora do podcast “Entrando no Clima”.

Bernardo Esteves

Jornalista especializado em meio ambiente e ciência. Repórter da revista Piauí e apresentador do podcast “A Terra é Redonda”. Autor de “Admirável Novo Mundo: Uma História da Ocupação Humana nas Américas”.

Claudia Antunes

É repórter especial de Sumaúma, e acompanha as conferências do clima desde 2021. Em 2023, foi premiada com o segundo lugar na categoria on-line no 40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo pela Reportagem “Caubóis do carbono loteiam a Amazônia”. Em 2024, sua reportagem “Quando a maré dobrar, a mancha vai entrar”, que detalhava o processo no Ibama para a perfuração do bloco 59 da Petrobras na Bacia da Foz do Amazonas, ficou entre as pré-selecionadas (shortlisted) no prêmio True Story Award. Claudia foi editora internacional do Jornal do Brasil, repórter especial, editora internacional e coordenadora de reportagem da sucursal do Rio de Janeiro da Folha de S. Paulo e editora da piauí. Em 2005, foi bolsista da Fundação Nieman para o Jornalismo, na Universidade Harvard.

Daniela Chiaretti

Correspondente de meio ambiente no Valor Econômico desde 2005. Cobriu todas as conferências climáticas da ONU desde 2008, além de outras conferências ambientais. Vencedora do Prêmio Esso de Informação Científica, Tecnológica e Ambiental em 2011.

Mariana Belmont

Jornalista e pesquisadora, nascida em Parelheiros (extremo sul da cidade de São Paulo), trabalha com articulação e comunicação para políticas públicas. Atuou em cargos no governo sobre questões ambientais e de habitação na Prefeitura da cidade de São Paulo. Trabalhou como coordenadora de comunicação e articulação do Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foi Superintendente de Programas e Diretora de Clima e Cidade no Instituto de Referência Negra Peregum. Foi colunista do UOL e agora escreve mensalmente para o portal Gênero e Número. Também é ativista, parte de movimentos ambientalistas e periféricos. Recentemente foi editora convidada da Revista “Diálogos Socioambientais: Racismo Ambiental” da Universidade Federal do ABCD. É organizadora do livro “Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil” (Oralituras, 2023).

Sérgio Teixeira Jr.

Editor do Capital Reset. Tem mais de 25 anos de experiência cobrindo tecnologia e negócios. Foi editor-executivo da revista Exame, onde também dirigiu a operação online da publicação e foi correspondente em Nova York. Passou pela revista Veja e pelo jornal Folha de S.Paulo e colaborou com Época, Época Negócios e InfoMoney. É jornalista formado pela Universidade Metodista.

Dúvidas podem ser encaminhadas para:

📩 [email protected]

