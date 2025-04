Brasília se prepara para mostrar ao mundo os sabores únicos da capital federal. Na próxima terça-feira, 15 de abril, o Sesi Lab será palco do lançamento do segundo ciclo do Programa Exporta DF – Sabores da Capital, voltado para micro e pequenas indústrias dos setores de alimentos, bebidas e beneficiamento de grãos. Com foco em internacionalização, a iniciativa é um convite para que empresas locais ganhem o mundo com mais preparo, estratégia e competitividade.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) terá papel estratégico nesta jornada. Parceira do programa, a agência será responsável por executar consultorias especializadas que ajudarão as empresas a aumentar a produtividade. O objetivo é claro: aumentar a competitividade, reduzir desperdícios e custos, adaptar-se ao crescimento e melhorar a capacidade de inovação.

As entregas da ABDI incluem um autodiagnóstico de maturidade produtiva, além de consultorias presenciais e remotas para redesenho de até três processos críticos por empresa. Também serão oferecidas mentorias personalizadas para acompanhar a implementação das melhorias. O acompanhamento faz parte do Acordo de Cooperação Técnica firmado no final do ano passado entre a ABDI e a Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), responsável pela operação do Exporta DF.

Com o objetivo de preparar os empreendimentos para atuar no mercado externo com processos otimizados e produtos adequados às exigências internacionais, os participantes serão conduzidos por uma trilha de conhecimento dividida em três etapas — Orientar, Adequar e Conectar — o Exporta DF 2025 vai capacitar as empresas participantes no planejamento de suas exportações, adaptação de produtos às demandas do mercado internacional e no acesso a potenciais compradores e parceiros estrangeiros.

Além da ABDI, o Exporta DF 2025 reúne uma ampla rede de instituições parceiras, como ApexBrasil, Sebrae-DF, Correios, Banco BRB, Universidade Católica de Brasília, CNI, Serinter/GDF e sindicatos do setor alimentício do DF. Durante o evento de lançamento, aberto ao público, também será apresentado o edital do programa, com informações sobre critérios de participação, prazos e taxa de adesão.

Serviço

Lançamento do Exporta DF – Sabores da Capital

Data: 15 de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Sesi Lab – Setor Cultural Sul, Lote 1 (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto), Brasília-DF

Ingressos gratuitos: Link