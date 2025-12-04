    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Em reunião ordinária, Condisp e Ministério Público consolidam cooperação

    Representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) participaram, nesta quarta-feira (3), da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp). A reunião marca a consolidação de uma segurança pública orientada por legalidade, cooperação e construção coletiva.

    “Realizar a 30ª Reunião Ordinária do Condisp no Ministério Público reforça nosso compromisso com uma segurança pública integrada, orientada pela legalidade e pelo diálogo permanente entre instituições”, declarou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que preside o Condisp.

    As ações das forças de segurança são conduzidas de maneira estratégica, fundamentadas em princípios de boa governança, inteligência, integração e interlocução contínua com todos os atores envolvidos na temática”, prosseguiu o titular da SSP-DF. “A cooperação com o MPDFT, especialmente no planejamento de operações e grandes eventos, tem ampliado a eficiência e a legitimidade das entregas à população.”

    Durante o encontro, foram apresentadas as ações que o MPDFT e a SSP-DF estão adotando com vistas à prestação de atendimento humanizado à população em situação de rua. Também foi feita a entrega do Diploma de Honra ao Mérito a conselheiros e personalidades indicadas.

    “O enfrentamento da violência exige uma agenda articulada e constante. A cooperação entre as instituições é essencial para transformar ações isoladas em avanços permanentes para toda a sociedade”

    Georges Seigneur, procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios

    “Uma das finalidades do Condisp é propor diretrizes para políticas públicas de segurança e defesa social, por isso é tão importante a participação das entidades e da sociedade civil”, reforçou Avelar.

    Em sua fala, o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur, enfatizou a relevância de uma atuação conjunta na elaboração de soluções voltadas ao combate à violência no DF: “O enfrentamento da violência exige uma agenda articulada e constante. A cooperação entre as instituições é essencial para transformar ações isoladas em avanços permanentes para toda a sociedade”.

    “Participar da 30ª reunião do Conselho Distrital de Segurança Pública é uma honra e uma responsabilidade. Como membro titular, tenho a oportunidade de contribuir diretamente para o diálogo entre todas as forças de segurança do DF, além das representações da OAB-DF, MPDFT, TJDFT, Defensoria Pública, demais secretarias e a sociedade civil. Esse espaço é fundamental para fortalecermos políticas públicas e alinharmos ações que garantam mais segurança para toda a população”, disse o agente Adilson Vellasco.

    Agente Adilson Vellasco. Foto arquivo pessoal

    Políticas públicas

    As reuniões do Condisp são bimestrais, e o calendário anual já está definido. Com o novo formato itinerante e o fortalecimento da aliança com o MPDFT, o Conselho reafirma o papel estratégico como instância de formulação, articulação e monitoramento das políticas de segurança pública do DF — sempre pautado pela cooperação entre instituições, pelo controle social e pelo compromisso permanente com a defesa da legalidade e da vida.

    Criado pela Lei Distrital nº 6.430/2019, o Condisp integra o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e atua como órgão permanente, consultivo, propositivo e de acompanhamento social da Política Distrital de Segurança Pública. Entre suas competências essenciais estão a elaboração de estudos e ações voltadas ao aumento da eficiência das políticas setoriais, bem como a proposição de diretrizes para a prevenção e repressão da violência e criminalidade.

    Sua composição plural, que reúne órgãos públicos, carreiras de segurança, entidades de classe, conselhos comunitários, grupos de pesquisa e sociedade civil organizada, solidifica o caráter participativo e democrático deste espaço de governança.

    *Com informações da Secretaria de Segurança Pública com adaptação  – 04/12/2025 

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

    Related Posts

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras
    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Em Macaé, diante de mais de 8 mil pessoas e representantes de 14 estados e 53 municípios, a Banda Musical Luiz Antônio Fermiano elevou o nome do Gama e do…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF
    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    O avanço das investigações sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) voltou a gerar impactos no cenário político nacional e distrital. Enquanto CPIs ganham…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Ações conjuntas buscam aprimorar a segurança no DF

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Banda do CEF 11 do Gama brilha e leva o DF ao topo no XXXII Nacional de Bandas e Fanfarras

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Girão protocola CPI do Banco Master enquanto pressão política sobre Ibaneis cresce no DF

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama

    Mudança de comando: Thábata Norrana assume a Administração Regional do Gama

    Avante-DF oficializa Comissão Provisória e impulsiona candidaturas estratégicas para 2026

    Avante-DF oficializa Comissão Provisória e impulsiona candidaturas estratégicas para 2026

    Detran e PMDF firmam cooperação com Embaixada da Colômbia para workshop internacional

    Detran e PMDF firmam cooperação com Embaixada da Colômbia para workshop internacional