O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) avançaram em uma importante agenda de cooperação internacional com a Embaixada da Colômbia. No dia 14 de novembro, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF — representada pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Andréia Bezerra, Minuzzi e J. Rodrigues — junto ao diretor de Policiamento de Trânsito (Dirpol), Bruno Baruque, foi recebida no Quartel-General da PMDF pelo Major Felipe Barroso Gonçalves, chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

A reunião integra as ações do projeto “Seguridad y Sociedad”, iniciativa da Embaixada da Colômbia que reunirá forças policiais, instituições de segurança e representantes da sociedade civil de diversos países da América Latina. O Detran/DF, a AGTBRASIL e a PMDF participarão como palestrantes e coorganizadores do workshop internacional.

Entre os destaques do evento, estão previstas as participações da IACP (International Association of Chiefs of Police) e da IPA (International Police Association), entidades de referência mundial em segurança pública e cooperação internacional.

O projeto está em fase avançada de planejamento e deve promover encontros presenciais e virtuais, permitindo que profissionais de segurança de diferentes países troquem experiências, aprendam novas metodologias e fortaleçam estratégias integradas de prevenção e atuação.

A expectativa é que o workshop internacional seja realizado no primeiro trimestre de 2026, consolidando o Distrito Federal como ponto de ligação entre instituições latino-americanas dedicadas ao fortalecimento da segurança pública.