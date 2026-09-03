Agente de Trânsito do DETRAN-DF ministra instrução para a Força Nacional

O agente de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) André Valeriano, participou como instrutor no Curso de Capacitação em Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA) da Força Nacional, ministrando instruções de direção defensiva, direção ofensiva e direção evasiva.

A capacitação teve como objetivo preparar os integrantes da Força Nacional para condução de veículos em situações de alto risco, desenvolvendo técnicas que aumentam a segurança dos operadores, das equipes e das autoridades protegidas durante deslocamentos em diferentes cenários.

A atuação do agente do DETRAN-DF demonstra o reconhecimento da expertise técnica da instituição na formação de profissionais da segurança pública, contribuindo com conhecimentos especializados em condução veicular, gerenciamento de riscos e resposta a situações críticas.

A participação no CSPA reforça o compromisso do DETRAN-DF com a qualificação profissional e com a integração entre os órgãos de segurança, compartilhando conhecimento e fortalecendo a atuação conjunta em missões de proteção e preservação da vida.