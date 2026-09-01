Bomba no STF: Conversas com Vorcaro colocam Moraes na corda bamba

Nessa bancada estão as pessoas mais odiadas desse País! – Desembargador Dr. Sebastião Coelho

O ministro André Mendonça, do STF, determinou a retirada de sigilo de um relatório da Polícia Federal sobre a relação entre seu colega de Corte Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

André Mendonça não precisa de muito mais que cumprir com seu trabalho, na aplicação da lei, para colocar o Morares em uma situação ainda mais delicada. Basta que o Ministro André Mendonça, apenas, usa os instrumentos legítimos que estão à sua disposição.

Mendonça apanha três coelhos de uma vez

Como noticiou em primeira mão a jornalista Andreza Matais, do Jornal Metrópoles, em ofício (à PGR), o ministro solicitou informações complementares sobre o conteúdo de mensagens enviadas por WhatsApp que cita duas autoridades da República: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o próprio procurador-geral da República, Paulo Gonet.

As mensagem em questão foram enviadas por Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. Nelas, o banqueiro do Master requer a proteção da parte de Andrei Rodrigues e Paulo Gonet.

O Jornal Estadão obteve acesso a essas mensagens e tornou-as públicas em uma matéria bombástica publicada neste dia 1 de setembro.

Nas mensagens a Polícia Federal identificou mais conversas entre Moraes e Vorcaro. Em uma delas, datada de 30 de outubro de 2025, o banqueiro teria solicitado o auxílio do ministro para evitar “sacanagem” do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do PGR, Paulo Gonet.

É importante reforçar com Andrei e Paulo pra não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem que ai vai tudo pro saco. Estou disponível pra tratar e explicar qq coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que tem ido ao Bacen alegando que farão algo em breve.” escreveu Vorcaro em uma mensagem.

Essa foi só uma das diversas menagens que estão no processo do Banco Master e o Estadão tornou público. Houveram várias outras mensagens trocadas entre ambos, e agora não há mais dúvida de que foram mesmo destinadas ao ministro. E, que ele as respondeu em modo de visualização única para não deixar rastros. Pois, até a PF descobrir tudo, o ministro vinha negando que fosse o destinatário de Daniel Vorcaro. Ou seja, Alexandre de Moraes mentiu e continua mentindo.

Os jornalistas Fausto Macedo, Felipe de Paula e Aguirre Talento publicaram hoje, 1º, a íntegra dos textos que Daniel Vorcaro mandou a Alexandre de Moraes, todos eles obtidos pela PF.

Mendonça deve levar o caso ao plenário do STF

Mendonça afirmou que é o plenário do STF que vai decidir, “de forma pública e transparente”, sobre uma eventual abertura de investigação contra Moraes.

Isso deverá acorrer depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Mas o relator já adiantou que a análise deverá ser feita independentemente de qual seja o posicionamento do PGR,Paulo Gonet, citado no caso. Que temn se mostrado ter algum envolvimento com o escândalo do Master.

Mendonça afirmou que uma “análise preliminar” das mensagens indicou a necessidade da abertura de um procedimento à parte e fez menção ao artigo do regimento interno do STF que determina que cabe ao plenário da Corte Julgar crimes comuns de uma série de autoridades, incluindo os próprios ministros.

Moraes fica ainda mais exposto

Com o avanço das investigações e as novas ações do Ministro Relator do caso do Banco Master. Alexandre de Moraes fica ainda mais exposto.

Em mensagens extraídas do celular Daniel Vorcaro, do Banco Master, a Polícia Federal encontrou diálogos em que mostram o ex-banqueiro irritado ao saber do atraso em uma parcela de pagamento para o escritório, Barsi de Moraes. Esse escritório pertence a sua esposa, Viviane.

“É o pagemento mais importante que temos” Disse o Vorcaro sobre o contrato com a esposa do Moraes.

O ex-banqueiro demonstrou irritação ao perceber que parcela para escritório Barci de Moraes atrasou. Isso só demonstra o nível de envolvimento do Ministro da Suprema Corte para o ex-banqueiro.

Conforme revelado pelo jornal Estadão, o ministro Moraes analisou o contrato de prestação de serviços que o escritório Barci de Moraes firmou com Vorcaro. Em nota o escritório disse que não há nada de ilícito na conduta. Afirmando que, ele estaria apenas analisando a exiatência de impedimentos legais para a contratação.

Trechos das investigações da Polícia Federal também mostram que Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da sua prisão. O banqueiro teria perguntado a Mores se Galípolo estava sabendo, se conseguiam fazer algo. Ou se Moraes achava que na segunda Vorcaro tinha que estar fora. Essas mensagens teriam sido trocadas antes da primeira prisão do ex-banqueiro, dia 17 de novembro do ano passado.

Vorcaro foi detido pela Polícia Federal quando tentava embarcar, em um jato particular, rumo a Malta. Com a intenão de seguir para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, posteriormente.

Enquanto o processo corre nas mãos do Ministro André Mendonça, os fatos vão aparecendo. Nos próximos dias muita coisa deve acontecer.

Impeachment e prisão

Parlamentares da oposição voltam a falar em impeachment de ministro do STF e até prisão preventiva.

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, e outros integrantes da oposição subiram o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após novas revelações sobre a relação do magistrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O candidato disse estar “impactado” com as revelações de que Moraes teria analisado o contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, metadados do arquivo apontam uma edição atribuída ao perfil “Ministro Alexandre de Moraes” antes da assinatura do documento. A informação foi confirmada pelo Globo.

Diversas figuras políticas e parte da Imprensa, passaram defender o afastamento de Moraes. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou que a liderança apresentará um novo pedido de impeachment contra o ministro e cobrou que o Senado dê andamento ao processo.

“Se no Brasil ainda existir justiça e for uma democracia, o ministro Moraes não tem mais condições de continuar na cadeira do STF. São provas concretas da sua atuação ilegal com o banqueiro Vorcaro. A liderança da oposição irá apresentar novo impeachment. Esperamos que o Senado Federal agora faça sua parte. NÃO DÁ MAIS”, escreveu.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi ainda mais longe e defendeu a prisão preventiva de Moraes. Em publicação nas redes sociais, ele fez uma comparação com o caso de Filipe Martins e afirmou que, pelo mesmo critério, o ministro deveria ser preso.

“De acordo com critério aplicado ao caso Filipe G. Martins, Moraes deve ser preso preventivamente ainda hoje. Não há apenas um indício claro de prevaricação, mas há risco de fuga. Inclusive, Vorcaro pede que Moraes o ajude a fugir”, escreveu.

O presidenciável, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também voltou a defender o impeachment de Moraes. O presidenciável do Novo afirmou que já havia protocolado um pedido contra o ministro quando ainda estava à frente do governo mineiro.

“Esse projetinho de ditador nunca me enganou. (…) É por isso que ainda como governador de Minas protocolei o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Impeachment é pouco. Ele merece é cadeia”, escreveu Zema.

O presidente da CPI do INSS, Carlos Viana (PSD-MG), afirmou ter apresentado um novo pedido de impeachment contra Moraes e fez uma cobrança direta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo Viana, caso o pedido seja engavetado para proteger o ministro, ele pretende pedir o afastamento de Alcolumbre da Presidência da Casa e sua responsabilização.

“Se engavetar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes para protegê-lo da investigação do Senado, pedirei o afastamento de Alcolumbre da Presidência da Casa e sua responsabilização”, afirmou Viana.

Seguimos acompanhando o desenrolar desse caso. Quais serão as cenas dos próximos capítulos?