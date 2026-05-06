AGT Brasil agradece atuação da CSP no Senado

A AGT Brasil manifestou agradecimento e reconhecimento ao presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal, senador Flávio Bolsonaro, pela condução institucional das pautas relacionadas à categoria dos Agentes de Trânsito no âmbito do colegiado.

No contexto da tramitação do PL 2160/2023, que institui a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, a entidade destacou a importância do diálogo institucional estabelecido ao longo do processo, considerado fundamental para a inclusão da matéria em pauta e sua aprovação na comissão.

A AGT Brasil também ressaltou a atuação da assessoria do gabinete, representada pelo Sr. Marcelo Antônio Siqueira Martan, pela receptividade, escuta qualificada e atenção às demandas apresentadas pela categoria.

Em nota, a entidade reafirmou que segue atuando de forma institucional junto a diferentes esferas e representantes públicos, com o objetivo de fortalecer a segurança viária e ampliar o reconhecimento dos Agentes de Trânsito em todo o país.