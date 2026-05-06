Senhores moradores do Residencial Paraíso,

É com grande satisfação que convidamos todos vocês para participarem de um momento decisivo para a nossa comunidade.

A união de cada morador é fundamental para fortalecer o nosso bairro e construir, juntos, um Residencial Paraíso cada vez melhor. Por isso, estamos convocando todos para a Assembleia Geral , ocasião em que será realizada a eleição e definição dos novos membros da Prefeitura Comunitária .

Esta é uma oportunidade importante para exercer o seu direito de escolha, acompanhar as propostas e contribuir diretamente na definição das pessoas que irão representar os interesses da nossa comunidade e trabalhar em busca das melhorias que todos desejamos.

Data: 09/05 (sábado)

Horário: 19h

Local: Igreja Assembleia de Deus – Ministério Ágape, Conjunto I, Lote 17

Sua presença é indispensável. Não permita que outros decidam por você. Venha participar, ouvir, opinar e fazer valer a sua voz.

Residencial Paraíso: nossa comunidade, nosso futuro!