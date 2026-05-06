Senhores moradores do Residencial Paraíso,
É com grande satisfação que convidamos todos vocês para participarem de um momento decisivo para a nossa comunidade.
A união de cada morador é fundamental para fortalecer o nosso bairro e construir, juntos, um Residencial Paraíso cada vez melhor. Por isso, estamos convocando todos para a Assembleia Geral, ocasião em que será realizada a eleição e definição dos novos membros da Prefeitura Comunitária.
Esta é uma oportunidade importante para exercer o seu direito de escolha, acompanhar as propostas e contribuir diretamente na definição das pessoas que irão representar os interesses da nossa comunidade e trabalhar em busca das melhorias que todos desejamos.
Data: 09/05 (sábado)
Horário: 19h
Local: Igreja Assembleia de Deus – Ministério Ágape, Conjunto I, Lote 17
Sua presença é indispensável. Não permita que outros decidam por você. Venha participar, ouvir, opinar e fazer valer a sua voz.
Residencial Paraíso: nossa comunidade, nosso futuro!
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